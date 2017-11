03.11.2017 - 08:54 - Christian Charest, Morningstar Canada

Les fonds d'actions asiatiques dominent alors que la plupart des catégories de fonds affichent des gains solides.

Le mois d'octobre a été excellent pour les fonds communs au Canada. À l'exception d'un seul, chacun des 44 Indices de fonds Morningstar Canada, qui mesurent les rendements agrégés des fonds figurant dans diverses catégories normalisées, ont augmenté pendant le mois, une majorité d'entre eux de 2 à 4 %. De plus, neuf indices ont affiché des gains de plus de 4 %, selon les données préliminaires publiées aujourd'hui par Morningstar Canada.Le dollar canadien s'est beaucoup déprécié par rapport à de nombreuses devises mondiales, avec une chute d'environ 2 % par rapport à la fois à l'euro et à la livre britannique, et de plus de 3 % par rapport au dollar américain et la plupart des grandes devises asiatiques, renforçant encore davantage les résultats des fonds d'actions et de revenu fixe étrangers, qui bénéficiaient déjà de robustes rendements boursiers au cours du mois.L'indice de fonds le plus performant pour le mois a été celui qui piste la catégorie Actions d'Asie-Pacifique, avec une hausse de 7,7 %. En plus des effets de devise, les fonds de cette catégorie ont profité des gains importants des actions japonaises, l'Indice Nikkei 225 ayant augmenté de 8,1 % pour le mois en devise locale. Les actions de Corée du Sud, qui représentent en moyenne 10,7 % des actifs des fonds de cette catégorie, y ont elles aussi amplement contribué, avec un gain de 5,4 % de l'Indice composé KOSPI et une appréciation de 5,9 % de la devise sud-coréenne par rapport au huard.L'indice de fonds qui piste la catégorie Actions d'Asie-Pacifique excluant le Japon s'est placé au deuxième rang des rendements en octobre avec une hausse de 7,1 %. Les fonds de cette catégorie détiennent habituellement une majorité de leurs actifs en actions de la Corée du Sud et de la Grande Chine; les indices pistant les places boursières de Shanghai, Hong Kong et Taiwan ont connu des hausses respectives de 1,3 %, 2,5 % et 4,5 % pour le mois. L'Indice de fonds Morningstar Actions de la Grande Chine est arrivé en troisième place avec un gain de 6,6 %, alors que l'Indice Actions des marchés émergents a pris la quatrième place avec un gain de 5,4 %.L'Indice de fonds Morningstar Actions américaines a gagné 4,7 % pour le mois, se classant au cinquième rang dans l'ensemble. Ce chiffre reflétait un rendement total de 2,3 % pour l'Indice S&P 500 et une appréciation de 3,3 % du dollar américain par rapport à son homologue canadien. L'indice de fonds pistant la catégorie Actions de PME américaines a connu une hausse de 3,4 %.Les actions canadiennes ont connu un mois solide en octobre, l'Indice composé S&P/TSX ayant franchi le mur des 16 000 points pour la première fois pour finir le mois avec un rendement total de 2,7 %. Toutefois, sans l'avantage des effets de devises, les fonds qui investissent dans les actions canadiennes se sont sous-classés par rapport à leurs homologues étrangers. L'indice de fonds Morningstar Actions canadiennes a surclassé l'indice repère avec une augmentation de 2,9 % pour le mois, alors que l'indice pistant les fonds d'actions de PME en majorité canadiennes ont gagné 3,1 %. Les trois autres catégories de fonds d'actions canadiennes -- Actions canadiennes de revenu, Actions en majorité canadiennes et Actions de PME canadiennes -- se sont toutes appréciées de 2,7 %.Les indices les moins performants ont été ceux qui pistent des fonds d'actions sectoriels. Le pire de tous, et le seul à avoir affiché un résultat négatif en octobre, a été l'indice Actions de métaux précieux, avec une chute de 2,2 %. L'indice Actions énergétiques a gagné 1,4 %, et les indices Actions de l'immobilier, Actions d'infrastructures mondiales et Actions de ressources naturelles ont tous connu une hausse de 2,4 %.Les chiffres préliminaires de Morningstar Canada sur le rendement des fonds sont basés sur les changements de leur valeur liquidative par part au cours du mois, et n'incluent pas nécessairement les distributions de revenu de fin du mois. Les données finales sur le rendement seront publiées la semaine prochaine sur www.morningstar.ca.