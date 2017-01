04.01.2017 - 09:47 - Finance et Investissement

Horizons a confirmé l'élimination graduelle des parts de la Catégorie conseiller de ses fonds négociés en Bourse (FNB).

À compter du 31 janvier 2017, les professionnels de l'investissement ne pourront donc plus acheter de parts de cette catégorie, qui devrait être totalement éliminée d'ici la fin d'avril 2017.Les parts de la Catégorie conseillers sont offerts sur certains FNB gérés activement et représentent moins de 1% de ses actifs sous gestion de Horizons. Ils sont identifiés par la mention «.A» ou «.V» dans le cas des FNB en dollars américains, après leur symbole. Horizons estime que les parts de cette catégorie ne constitueront bientôt plus une option d'investissement viable en raison de l'évolution de l'environnement réglementaire, qui met davantage l'accent sur la divulgation des frais d'investissement. Une évolution, estime Horizons, qui pousse un nombre croissant de conseillers à troquer leur modèle de rémunération à commission par celle par honoraires.Steven J. Hawkins, CEO de Horizons, rappelle que le lancement des parts de la Catégorie conseillers au Canada, visait à offrir une alternative aux spécialistes du placement rémunérés par commissions aux fonds communs de placement, en les amenant à adopter les FNB.Steven J. Hawkins dit avoir constaté que, de plus en plus, les conseillers rémunérés par commissions ayant adopté les FNB « ont tendance à passer à des comptes assujettis à des honoraires et nous prévoyons que ce sera une tendance à long terme dans l'industrie canadienne des placements. Par conséquent, nous pensons qu'il y aura moins de pertinences dans l'avenir à offrir des fonds d'investissement, en particulier des FNB, à rémunération intégrée. »Ainsi, le ou vers le 28 avril 2017, Horizons prévoit réduire les frais de gestion annuels sur les parts de la Catégorie conseillers d'un montant correspondant aux frais de service applicables payables par le gestionnaire à l'égard de cette catégorie de parts. De même, soit simultanément ou dès que cela sera raisonnablement possible, toutes les parts de la Catégorie conseiller seront converties en parts de catégorie commune du même FNB, sous réserve de la réception de toutes les approbations réglementaires et de tierces parties. Les porteurs de parts n'ont aucune mesure à prendre pour participer à l'élimination des frais de service ou à la conversion prévue.À la date de conversion, les parts de la Catégorie conseiller et celles de la catégorie commune partageront les mêmes attributs et, par conséquent, la conversion n'aura pas d'incidence défavorable sur les intérêts ou les droits financiers des porteurs de parts. Dans le cadre de cette conversion, les porteurs d'unités convertibles de la Catégorie conseiller recevront un nombre de parts correspondant à la valeur liquidative totale des parts converties. À noter que cette conversion ne donne pas lieu à une aliénation aux fins de l'impôt des porteurs de parts de catégorie.Les parts de la Catégorie conseiller de Horizons paient une commission trimestrielle de 0,75% (75 points de base) sur les mandats de FNB axés sur les actions et de 0,50% (50 points de base) sur les mandats des FNB à revenu fixe. Ces frais de service constituent une rémunération intégrée qui se traduit par un ratio de frais de gestion plus élevé pour les parts de catégorie conseillers de ces FNB. À la suite de la conversion, Steven J. Hawkins estime que pour les porteurs de parts, « la seule différence est qu'aucune commission de service ne sera versée sur les nouvelles unités converties, de sorte que le coût de propriété sera effectivement plus faible ».