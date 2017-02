13.02.2017 - 09:06 - La Presse Canadienne et Finance et Investissement

Moins d'un Canadien sur cinq a cotisé ou prévoit cotiser à un Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) avant la prochaine date limite de cotisation pour l'année 2016, le 1er mars.

Le sondage de la firme Angus Reid précise que le taux de cotisation prévu de 17 % est plus faible que celui de 18 % indiqué dans le sondage de l'an dernier.Au moment de décider s'ils devaient opter pour un REER ou un CELI, 40 % des répondants ont indiqué avoir tenu compte de leur objectif d'épargne, 38 % ont considéré la possibilité d'en retirer des sommes sans pénalité, et 37 % on tenu compte de l'allègement de l'obligation en matière d'impôt.Selon l'étude réalisée les 27 et 28 janvier derniers, la faible croissance économique constatée au Canada pendant plusieurs années s'est traduite par la stagnation des revenus. Cela rend plus difficile la cotisation à un REER.En revanche, le sondage commandé par la firme H&R Block démontre que 65 % des répondants ont indiqué comprendre la différence entre un compte d'épargne libre d'impôt (CELI) et un REER, comparativement à 50 % l'an dernier. Bien que cet accroissement de 30 % de la compréhension soit difficile à expliquer, cela aurait pu supposer qu'elle aurait entraîné un changement de comportement, mais le sondage indique que ce ne fut pas le cas.Il faut noter que ce sont les Québécois, avec une proportion de 70 %, qui comprennent le mieux les différences entre les REER et les CELI quant à l'incidence de ces régimes sur leur déclaration de revenus de 2016. En contrepartie, ce sont les milléniaux, soit les Canadiens âgés de 18 à 34 ans (56 %) qui sont les moins susceptibles de comprendre les différences entre les REER et les CELI quant à l'incidence de ces régimes sur leur déclaration de revenus de 2016.« Je suis heureuse de constater que le degré de compréhension à l'égard des REER et des CELI a augmenté, mais le nombre de Canadiens qui cotisent à l'un de ces régimes ou aux deux demeure trop bas », estime Lisa Gittens, pro de l'impôt à H&R Block Canada.Le sondage a été réalisé en ligne auprès de 1521 adultes canadiens sélectionnés au hasard. La marge d'erreur était de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20.