23.09.2016 - 08:36 - Rudy Luukko, Morningstar Canada

Les gestionnaires choisiront des actions privilégiées sans contraintes fondées sur des règles.

Avec le lancement du FNB d'actions privilégiées canadiennes RBC (RPF/TSX), la famille de fonds négociés en bourse de RBC s'élargit dans le secteur des FNB activement gérés.



Contrairement à la série de FNB quantitatifs au bêta stratégique de RBC qui emploient des critères quantitatifs, les avoirs de ce nouveau FNB d'actions privilégiées reposeront sur une sélection de titres par les gestionnaires sans tenir compte de contraintes spécifiques basées sur des règles.



La gestion du nouveau FNB sera assurée par l'équipe de RBC Gestion mondiale d'actifs dirigée par le portefeuilliste principal Stuart Kedwell, chef adjoint de l'équipe des actions canadiennes de RBC GMA, en collaboration avec l'équipe des obligations de sociétés de la firme. Il n'existe pas de mandat comparable au sein de la famille des fonds communs à capital variable de RBC.



Jusqu'à maintenant, RBC GMA entretenait quelques hésitations quant à la gestion active de FNB conformément à des exigences de divulgation plus fréquente des avoirs du portefeuille, qui permettraient aux concurrents ou à d'autres de jeter gratuitement un œil sur les achats et les ventes de RBC le lendemain.



Contrairement aux fonds communs qui doivent divulguer tous leurs avoirs seulement deux fois par an, dans leurs rapports semestriel et annuel, les nouvelles informations sur les avoirs des FNB seront publiées chaque jour.« Nous sommes tout à fait à l'aise avec une entière transparence », a déclaré à Morningstar Mark Neill, le chef des Fonds négociés en bourse de RBC.Puisque le portefeuille d'actions privilégiées sera composé d'environ 120 avoirs, la divulgation quotidienne des avoirs aura une utilité limitée pour ceux qui sélectionnent des actions en se servant des recherches de RBC sur le marché des actions privilégiées de 60 milliards de dollars (G$). Stephen Hoffman, vice-président, Fonds négociés en bourse RBC, a déclaré que le portefeuille serait diversifié en fonction de la date d'ajustement de l'intérêt des actions privilégiées et de la qualité du crédit, avec un penchant pour les créances de qualité supérieure.M. Hoffman explique que le penchant pour les actions privilégiées à taux révisé permettra aux gestionnaires de profiter des avantages liés à la hausse des taux d'intérêt. Parallèlement, les actions privilégiées à taux fixe sont vulnérables aux taux d'intérêt.Un autre aspect de la gestion active de RBC relève de la liberté donnée aux gestionnaires d'investir dans d'autres types de titres dans l'éventualité d'une conjoncture difficile pour les actions privilégiées.Le FNB sera normalement une mise pure sur les actions privilégiées canadiennes qui sont admissibles à un crédit d'impôt pour dividendes, mais le prospectus stipule qu'il est également permis de détenir des titres à revenu fixe, des actions privilégiées canadiennes à dividendes, des actions privilégiées américaines et des instruments du marché monétaire.Conformément à la performance des fonds de la catégorie Actions privilégiées à revenu fixe ces dernières années, cette sorte de soupape de sécurité pour les gestionnaires pourrait être bénéfique. Le rendement médian pour la catégorie est satisfaisant, à 3,7 % pour la période de 12 mois terminée le 31 août, mais le rendement sur trois ans se traduit par une perte annuelle cumulée de 1,8 % et un faible rendement annualisé sur cinq ans (0,5 %).Pour ce qui est du prix, les frais de gestion de RPF de 53 points de base font de lui le FNB d'actions privilégiées géré activement au coût le plus faible. Il s'agit de deux points de moins que les 0,55 % du FNB Horizons Actif actions privilégiées.L'écart de prix entre les FNB concurrents est un peu plus grand puisque, contrairement à Horizons, RBC absorbe la plupart des dépenses d'exploitation afférentes à ses FNB. Pour ce qui est des homologues gérés activement, le FNB iShares S&P/TSX Preferred Share Index facture des frais de gestion de 45 points de base et un ratio des frais de gestion de 50 points de base.Le FNB d'actions privilégiées canadiennes était l'un des quatre FNB de RBC à être lancés aujourd'hui à la Bourse de Toronto. La société a élargi sa gamme de mandats au bêta stratégique avec le lancement du FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC (RIG). Ce FNB emploiera une approche disciplinée tenant compte de plusieurs facteurs pour établir un portefeuille mondial de sociétés des services publics, des transports, de l'énergie et de la consommation). Ce FNB est aussi offert en dollars US, sous le symbole (RIG.U) moyennant des frais de gestion de 0,55 %.Les deux nouveaux FNB restants - FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2022 (RQJ) et FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectifs 2013 (RQJ) - sont deux nouveaux fonds à longue échéance de la gamme des FNB d'obligations de sociétés Objectif à échéance cible RBC. Les dates d'échéance de cette gamme de portefeuilles obligataires, qui représentent une solution de rechange aux obligations de sociétés, s'échelonnent maintenant entre 2016 et 2023.