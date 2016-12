RBC lance des portefeuilles de retraite RBC

13.12.2016 - 08:45 - Finance et Investissement

RBC Gestion mondiale d'actifs lance sept portefeuilles de retraite RBC qui sont conçus de manière à correspondre aux objectifs de placement à différentes étapes de la route vers la retraite.



La gamme de portefeuilles de retraite RBC propose aux investisseurs sept portefeuilles parmi lesquels ils peuvent choisir en fonction de la date à laquelle ils prévoient prendre leur retraite. Ils sont offerts en série F, série FT5, série A, série T5 et série Conseillers (frais réduits). Leurs frais de gestion vont de 0,75 % à 1,80 %.



Les portefeuilles sont les suivants: Portefeuille de retraite 2020 RBC, Portefeuille de retraite 2025 RBC, Portefeuille de retraite 2035 RBC, Portefeuille de retraite 2040 RBC, Portefeuille de retraite 2045 RBC et Portefeuille de retraite 2050 RBC.



RBC Gestion mondiale d'actifs lance aussi la Solution de revenu de retraite RBC, dont les frais de gestion s'élèvent entre 0,70 % et 1,45%. La Solution est offerte en série F, série FT5, série A, série T5 et série Conseillers (frais réduits).