RBC Gestion mondiale d'actifs lance un FNB de placements immobiliers

10.05.2017 - 08:18 - Finance et Investissement

RBC Gestion mondiale d'actifs lance le Fonds négocié en Bourse (FNB) quantitatif leaders immobilier mondial RBC, négociable à la Bourse de Toronto.



« Ce nouveau FNB s'inscrit dans la poursuite de l'expansion de notre offre de stratégies de placement fondées sur des actifs réels, après le lancement du FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC en septembre dernier », explique Mark Neill, chef, Fonds négociés en bourse, RBC.

Ces deux fonds sont les premiers FNB d'actifs réels au Canada qui suivent une méthodologie quantitative, précise Mark Neill.



Le FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC est une solution de placements immobiliers élaborée par l'équipe Placements quantitatifs de RBC Gestion mondiale d'actifs. Le fonds cherche à établir un portefeuille de sociétés de placement immobilier et de sociétés d'exploitation immobilière mondiales qui présentent des rendements en revenu intéressants, de solides bilans et des flux de trésorerie stables. Il vise à procurer un revenu mensuel stable et régulier, ainsi qu'une croissance à long terme du capital. Le fonds est assorti de frais de gestion de 0,55 %, et est aussi offert en dollars américains.