22.09.2017 - 09:44 - Rudy Luukko, Morningstar Canada

Les frais de nouveaux fonds à gestion passive sont parmi les plus faibles parmi leur groupe de pairs.

Jeudi, RBC Gestion mondiale d'actifs a élargi sa gamme de fonds négociés en bourse avec l'ajout de sept fonds indiciels pondérés selon la capitalisation boursière au prix concurrentiel, investissant dans des catégories de base et portant à 35 le nombre total des FNB de RBC.Les quatre nouveaux FNB d'actions, qui sont tous basés sur des indices FTSE, couvrent les actions canadiennes, américaines, internationales et des marchés émergents. Ils complètent une gamme qui jusqu'à présent consistait principalement en mandats au bêta stratégique fondés sur des règles et gérés à l'interne par l'équipe des placements quantitatifs de RBC GMA.Du côté du revenu fixe, l'ajout le plus notable parmi les trois nouveaux fonds est le FNB indiciel mondial d'obligations gouvernementales RBC (CAD - couvert). Fondé sur un indice Citigroup largement pisté, il devient le FNB le plus diversifié au sein de la catégorie Revenu fixe mondial. Ses frais de gestion de 0,35 % sont supérieurs à la moyenne, mais c'est justifié puisque la plupart des FNB de cette catégorie investissent uniquement dans les titres américains.Les deux autres FNB à revenu fixe, pistant tous deux des indices FTSE TMX, sont des mandats traditionnels offrant une participation pondérée selon la capitalisation boursière à l'univers des obligations canadiennes, et aux obligations canadiennes à court terme.Outre le FNB d'obligations mondiales, les autres nouveaux produits font partie des moins chers de leur catégorie. Par exemple, les frais de gestion du FNB d'actions canadiennes sont de 0,05 % et ceux du FNB d'actions américaines sont de 0,09 %. Contrairement aux frais de certains fournisseurs de FNB, ceux de RBC couvrent aussi les dépenses d'exploitation.Les nouveaux FNB, sous-conseillés par State Street Global Advisors, sont inscrits à la NEO Bourse Aequitas.RBC, dont les 3,5 milliards de dollars (G$) d'actifs le laissent bien à la traîne des quatre grands fournisseurs canadiens, ajoutera bientôt quatre mandats de titres à revenu fixe à gestion active qui ont reçu l'approbation finale du prospectus. Ils miseront sur les capacités des équipes de RBC, PH&N et BlueBay.L'expansion future des FNB RBC pourrait éventuellement inclure des mandats équilibrés multi-catégories ou des mandats tactiques de répartition d'actifs qui combinent des actions et des titres à revenu fixe. « En incorporant tous ces produits à notre gamme, nous serons en mesure de combiner des fonds dans ce type de produit, si nous souhaitons le faire », a dit Mark Neill, chef, Fonds négociés en bourse, RBC, à Morningstar. Il a signalé qu'il existait de la demande pour les produits multi catégories, mais qu'elle n'était pas suffisante comparativement à celle qui existe pour les types de produits qui ont été ou qui vont être ajoutés prochainement.