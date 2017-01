10.01.2017 - 07:44 - Finance et Investissement

Quadrus offre un programme de rabais aux détenteurs de certaines séries de fonds distribués par ce courtier en épargne collective.

Les investisseurs qui détiennent des actifs consolidés d'au moins 100 000 $ sont en effet admissibles à un rabais sur les frais de gestion. Ce rabais servira à souscrire des parts supplémentaires qui contribueront à faire croître davantage leur placement, précise Quadrus dont la gamme de fonds est gérée par la firme Placements Mackenzie.« À mesure que les actifs détenus par les clients auprès de Quadrus augmenteront, les frais diminueront et ces frais réduits s'appliqueront à chaque dollar supplémentaire investi au-delà de 100 000 $ », indique Michael Stanley, président et chef de la direction, Services d'investissement Quadrus.La valeur marchande totale de tous les comptes de la gamme de fonds Quadrus liés à un client est regroupée afin de déterminer la réduction des frais de gestion qui s'applique à chaque fonds. Lorsque le client atteint le seuil, le rabais est appliqué automatiquement à tous les comptes admissibles. Le client ou le conseiller n'a pas besoin de changer la série de fonds ou de traiter des transactions.Les clients qui ne satisfont actuellement pas au minimum de 100 000 $ et qui détiennent toutefois des actifs ailleurs pourraient envisager de consolider leurs avoirs auprès de Quadrus afin d'être admissibles au rabais, estime le courtier. Les représentants en investissement, qui ont une vue d'ensemble des actifs des clients, seront en meilleure position pour les aider à gérer la composition de l'actif et les risques en fonction de leurs besoins particuliers, fait valoir Quadrus.« Cette initiative vise à nous assurer que les clients sont les mieux placés possible pour réaliser leurs objectifs de placement. Elle offre également aux conseillers l'occasion de montrer la valeur des conseils aux clients », souligne Michael Stanley.