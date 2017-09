Placements NEI annonce des réductions de frais

21.09.2017 - 09:16 - Finance et Investissement

Placements NordOuest et Éthiques (NEI) a annoncé de nouvelles réductions des frais touchant une série de fonds.



Ainsi, les frais de gestion ou les frais d'administration fixes (ou les deux) du Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI, du Fonds Spécialisé d'obligations mondiales à rendement élevé NordOuest NEI et du Fonds tactique de rendement NordOuest NEI, ainsi que de la Catégorie de société tactique de rendement NordOuest NEI, feront l'objet d'une réduction de 5 à 15 points de base à compter du 27 septembre 2017. La réduction totale des prix pour ces fonds variera de 10 à 25 points de base.



« Ces réductions garantissent que l'offre de NEI demeure attrayante en tout temps », a déclaré John Kearns - chef de la direction, Placements NEI, une société nationale de fonds communs de placement qui possède un actif sous gestion d'environ 6 milliards de dollars (G$). Placements NEI appartient en parts égales aux centrales de caisse de Credit Union provinciales et au Mouvement Desjardins et possède des bureaux à Toronto, à Vancouver et à Montréal.