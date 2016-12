Placements Mackenzie : réduction de frais de gestion pour les fonds Banque Laurentienne

21.12.2016 - 08:23 - Finance et Investissement

Placements Mackenzie réduira les frais de gestion et les commissions de suivi pour les séries LB, LM et LX de ses trois portefeuilles Symétrie.



Les commissions de suivi passeront ainsi de 1,25 % à 1 % pour l'ensemble ces séries de portefeuilles. Quant aux frais de gestion, la variation les fait passer de 2,10 % à 1,85 % pour le Portefeuille croissance modérée Symétrie, de 2,25 % à 2 % dans le cas des séries LB et LX du Portefeuille croissance Symétrie et de la Catégorie Portefeuille actions Symétrie, et de 2,15 % à 2 % pour la série LM de ces mêmes portefeuilles.



Le changement prendra effet le 3 janvier 2017. Il résulte de l'harmonisation des commissions de suivi avec la rémunération généralement versée par le secteur dans les catégories des fonds d'actions et équilibrés. Placements Mackenzie se conforme ainsi à la récente réduction de frais de gestion et de la rémunération des courtiers annoncée relativement aux parts des séries A, AR, G, I, T6 et T8 de ces trois portefeuilles Symétrie.