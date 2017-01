23.01.2017 - 08:46 - Finance et Investissement

Placements Mackenzie lance un fonds négocié en bourse (FNB) de marchés émergents et un fonds commun de placement (FCP) de marchés émergents reposant sur le processus de placement de TOBAM.

Ces nouveaux fonds, soit le FNB Diversification maximale Marchés émergents Mackenzie (MEE) et le Fonds d'actions de marchés émergents à forte diversification Mackenzie, ont pour objectif d'offrir aux investisseurs un plus vaste accès à des options régionales. Le but étant de réduire le potentiel de risque de concentration et de biais du marché et de rehausser si possible les rendements corrigés du risque parmi les titres des marchés émergents.Le FNB Diversification maximale Marchés émergents Mackenzie tente de reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice TOBAM Maximum Diversification Emerging Markets. Il investit principalement dans des titres de participation des marchés émergents.Pour sa part, le Fonds d'actions de marchés émergents à forte diversification Mackenzie est conçu avec un placement de base dans le FNB Diversification maximale Marchés émergents Mackenzie et peut également investir dans d'autres FNB ou directement dans des titres, de temps à autre, à des fins de gestion active du risque.Le FNB est disponible à la vente à compter du 23 janvier, alors que le FCP le sera dès le 25 janvier ou aux environs de cette date.Dans le cadre de son partenariat avec TOBAM, gestionnaire d'actifs et fournisseur d'indices, Placements Mackenzie offre une méthodologie conçue de façon à protéger les portefeuilles contre les biais structurels et les risques non gérés souvent présents dans les indices pondérés en fonction de la capitalisation boursière.