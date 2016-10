25.10.2016 - 09:11 - Finance et Investissement

Placements institutionnels Sun Life (Canada) lance le Fonds de placements privés à revenu fixe Plus à court terme Sun Life, un fonds destiné aux investisseurs institutionnels.

Ce nouveau fonds a pour but de donner accès aux capacités de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, dans les secteurs des placements privés à revenu fixe et des créances« En raison de la faiblesse persistante des taux, il y a un intérêt accru envers les stratégies de rendement non traditionnelles, explique Carl Bang, président, Placements institutionnels Sun Life (Canada). Notre première mobilisation de capitaux de 550 millions de dollars pour le Fonds de placements privés à revenu fixe Plus à court terme Sun Life a suscité une demande de plus de 350 millions de dollars. Manifestement, cette solution comble un besoin sur le marché et nous sommes désireux de faire fructifier cet argent en profitant des occasions que nous voyons actuellement. »Le fonds cherche à procurer un rendement global axé sur le revenu et la protection du capital, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de placements à revenu fixe privés et publics à court terme et de placements à taux variable. Pour trouver des actifs productifs à rendements élevés, le fonds tirera parti de la position de la Sun Life sur le marché et de ses activités importantes dans les secteurs des placements privés à revenu fixe et des créances hypothécaires commerciales. L'indice obligataire société à court terme FTSE TMX Canada est l'indice de référence du fonds.« Nous avons donc tiré parti de l'expertise des équipes des placements privés à revenu fixe et des créances hypothécaires commerciales de la Sun Life pour commercialiser cette solution spécialisée. Selon mes renseignements, c'est le premier et seul fonds du genre offert aux investisseurs institutionnels au Canada, et cela me remplit de fierté », indique Carl Bang.