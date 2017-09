26.09.2017 - 09:44 - Finance et Investissement

Après CIBC, c’est au tour de Mackenzie de diminuer le montant de placement initial pour être admissible à ses Mandats Patrimoine privé Mackenzie.

Mandat privé équilibré de revenu mondial prudent Mackenzie

Mandat privé équilibré de revenu mondial Mackenzie

Mandat privé équilibré de revenu Mackenzie (aussi disponible en version Catégorie)

Mandat privé ciblé d'actions canadiennes Mackenzie (aussi disponible en version Catégorie)

Mandat privé d'actions américaines Mackenzie (aussi disponible en version Catégorie)

Mandat privé d'actions mondiales Mackenzie (aussi disponible en version Catégorie)

Le placement initial minimum de la gamme de huit mandats uniques passe de 150 000 $ à 100 000 $ par mandat.L'exigence de placement minimum pour les ménages détenant au minimum 250 000 $ en actifs chez le manufacturier de fonds communs de placement (FCP) est levée.Par ailleurs, la société a indiqué qu'à compter du 29 septembre, c'est le vice-président principal et chef de l'équipe de répartition de l'actif Mackenzie, Alain Bergeron, qui deviendra gestionnaire principal pour six des huit mandats de la gamme.Ainsi, il sera responsable, en compagnie d'Andrea Hallett, vice-présidente et gestionnaire de portefeuille de l'équipe de répartition de l'actif, des fonds suivants :Le manufacturier a également modifié le risque de plusieurs de ses fonds.La classification des risques de la Catégorie Mackenzie Cundill Renaissance et le Fonds renaissance Mackenzie Cundill passe de Moyen à élevé vers Élevé.La Catégorie Mackenzie Cundill Américain et le Fonds de croissance Mackenzie voient la leur augmentée de Moyen à Moyen à élevé.De leur côté, la classification du risque du Fonds de croissance Mackenzie Catégorie Mackenzie International de croissance, le Fonds international de croissance Mackenzie, le Fonds d'actions internationales Mackenzie Ivy ainsi que le Fonds américain à faible volatilité Mackenzie passe de Faible à moyen à Moyen.Les autres fonds voient leur classification du risque diminuer. Ainsi, la Catégorie Mackenzie Marchés émergents, la Catégorie Mackenzie Occasions des marchés émergents et le Fonds d'actions de marchés émergents à forte diversification Mackenzie auront dorénavant une classification du risque Moyen à élevé.Finalement, le Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie, le Fonds de revenu Mackenzie, le Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie, le Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie et le Fonds d'obligations tactique mondial en dollars US Mackenzie ont maintenant une classification du risque de Faible.