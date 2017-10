26.10.2017 - 09:14 - Finance et Investissement

3iQ Corp. confirme le lancement de son Fonds mondial de crypto-actifs, un portefeuille de placements offrant une exposition diversifiée aux plus importantes crypto-devises à l'échelle mondiale ainsi qu'à la gestion crypto-numérique.

Le fonds, offert aux investisseurs qualifiés du Canada, investira dans la cryptomonnaie (ethereum et litecoin) ainsi que dans des fonds crypto-ciblés qui investissent dans des marchandises numériques comme l'espace de stockage informatique, la bande passante, la capacité de traitement et les jetons numériques utilisés pour offrir des services numériques.« Les crypto-devises annoncent une nouvelle ère dans le domaine du paiement numérique de biens et de services qui ne repose pas sur le modèle traditionnel d'expédition, de réception et d'échange de fonds », affirme Frederick Pye, président et chef de la direction de 3iQ.Avec ce fonds, 3iQ estime offrir aux investisseurs « un moyen sûr, liquide et fiscalement avantageux d'investir dans un portefeuille diversifié composé de ces nouvelles monnaies numériques. »Le Fonds mondial de crypto-actifs de 3iQ possède des caractéristiques exclusives, soit des relations qui procurent un niveau de sécurité de qualité institutionnelle, des services-conseils de premier ordre et des négociateurs experts qui permettent d'accéder aux liquidités de l'univers des crypto-actifs.« Nous offrons l'avantage d'une diversification sûre entre les trois principaux types de crypto-actifs au sein d'un portefeuille fixe fiscalement avantageux », ajoute M. Pye. « De plus, nos services de garde, de tarification et de négociation sont indépendants, ce qui permet d'éviter les conflits d'intérêts. »Le Fonds constitue un placement admissible pour les comptes enregistrés. Les parts du Fonds seront offertes par l'entremise de FundServ. Fondée en 2012, 3iQ est un gestionnaire de fonds de placement canadien.