12.10.2017 - 08:24 - Rudy Luukko, Morningstar Canada

La vaste famille de fonds négociés en bourse de BMO s'est agrandie aujourd'hui avec le lancement de cinq nouveaux FNB, notamment une stratégie d'actions américaines fondée sur les recherches de l'éminent professeur et lauréat du Prix Nobel Robert Shiller.

Le FINB BMO Shiller américaines sélectionnées (ZEUS) investit dans les actions américaines qui ont un classement élevé selon la méthodologie des ratios cours-bénéfices ajustés en fonction des cycles économiques (Cyclically Adjusted Price Earnings, ou CAPE) créée par M. Shiller, un professeur en économie et finance à l'Université Yale. L'indice de référence de ce fonds est l'indice Shiller Barclays CAPE US Single Stock, qui combine des critères de valeur et d'élan.La méthodologie CAPE cherche à capturer la performance de titres américains sous-évalués depuis longtemps, conformément à des critères minimums de capitalisation et de liquidité. « Cette approche, qui diffère de l'investissement axé sur la valeur, a été élaborée pour déterminer les actions bien établies et relativement oubliées qui possèdent de longs antécédents de rendement tout en étant sous-évaluées sur le marché », selon une citation de M. Shiller tirée d'un communiqué de BMO Gestion d'actifs.M. Shiller a, entre autres succès, partagé le Prix Nobel en économie en 2013. Ce prix lui a été décerné pour ses travaux d'analyse du prix des actifs effectués en collaboration avec les deux autres récipiendaires du prix, à savoir Eugene F. Fama et Lars Peter Hansen.Le ratio CAPE de Shiller examine comment les cours boursiers actuels se comparent aux bénéfices moyens d'une compagnie sur 10 ans, ajustés en fonction de l'inflation. Conformément au prospectus de BMO, le processus indiciel de BMO afférent à ce FNB consiste à identifier les 100 premiers titres ayant le rendement CAPE le plus élevé sur 10 ans en fonction du prix et du secteur. Un filtre d'élan est ensuite employé pour éliminer les 20 titres ayant l'élan de prix le plus faible au cours des 12 derniers mois. Les titres restants sont équipondérés.À 0,65 %, le FINB BMO Shiller américaines sélectionnées facture les frais de gestion les plus élevés parmi les cinq nouveaux FNB de BMO lancés aujourd'hui à la Bourse de Toronto. Les frais de gestion de BMO couvrent également la plupart des dépenses.Trois autres FNB de BMO -- FINB BMO MSCI Canada valeur (ZVC), FINB BMO MSCI américaines valeur (ZVU) et FINB BMO MSCI EAFE valeur (ZVI) -- offrent une participation aux actions à grande et moyenne capitalisations démontrant une plus forte valeur que leurs pairs au sein des grands indices MSCI. La sélection des titres repose sur une formule qui tient compte de trois variables : cours/valeur comptable, cours/bénéfices prévisionnels et valeur d'entreprise/flux de trésorerie issus des opérations.Les trois indices MSCI sur lesquels reposent les FNB axés sur la valeur sont MSCI Canada Enhanced Value Capped Index, MSCI USA Enhanced Value Capped Index et MSCI EAFE Enhanced Value Region Neutral Capped Index. Ces trois indices plafonnent à 10 % les avoirs de chaque titre. De plus, le FNB d'actions internationales rééquilibre les pondérations régionales deux fois par an pour se conformer à l'indice MSCI EAEO.Le FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (ZJK) vient compléter la série des cinq FNB lancés par BMO. Son indice de référence, qui est pondéré en fonction de la capitalisation boursière et rééquilibré mensuellement, est le Bloomberg Barclays U.S. High Yield Very Liquid Index.Les composantes de cet indice sont des obligations de sociétés de qualité inférieure libellées en dollars américains. Pour faire partie de l'indice, chaque titre doit avoir au moins 500 millions de dollars américains (M$US) en circulation. Ce FNB BMO prévoit verser des distributions mensuelles, tandis que les quatre autres nouveaux fonds distribueront un revenu tous les trimestres, le cas échéant.