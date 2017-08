01.08.2017 - 14:51 - Finance et Investissement

Investissements Manuvie ajuste le niveau de risque à la baisse pour cinq fonds communs de placement (FCP) internationaux.

Du même souffle, le manufacturier hausse le niveau de risque de six FCP américains.



Ainsi, le Fonds de placement international, la Catégorie de placement international et la Fiducie privée Actions internationales ont dorénavant un niveau de risque abaissé à moyen. Le Fonds des marchés émergents et la Catégorie des marchés émergents voient leur niveau de risque passés d'élevé à moyen à élevé.



De son côté, le Fonds de revenu de dividendes américains aura dorénavant un niveau de risque moyen.



Finalement, le Fonds d'occasions américaines, le Fonds d'actions américaines toutes capitalisations en dollars US, le Fonds d'options d'achat d'actions américaines couvertes, la Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes et finalement le Fonds immobilier mondial sans restriction ont un niveau de risque qui passe de moyen à moyen à élevé.



Investissements Manuvie a utilisé la méthode de classification du risque de placement prévue dans le Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement qui entrera en vigueur le 1er septembre prochain.



Les changements ne modifient pas les stratégies de placement et les processus employés par les gestionnaires de portefeuille de ces fonds.