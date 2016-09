07.09.2016 - 08:42 - Finance et Investissement

Placements Mackenzie lance trois fonds négociés en Bourse (FNB) et de trois fonds communs de placement à bêta intelligent.

Les nouveaux FNB et fonds communs de placement ont pour objectif d'offrir aux investisseurs la possibilité de réduire le risque de concentration et les biais du marché, et de rehausser les rendements corrigés du risque. Ils viseront à procurer aux investisseurs des options de placement novatrices moyennant une grande diversification géographique, y compris aux États-Unis, en Europe et en Asie.Dans le cas des trois FNB, qui se négocient à la Bourse de Toronto, il s'agit du FNB Diversification maximale Marchés développés mondiaux Mackenzie (MWD), du FNB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie (MUX), et du FNB Diversification maximale Marchés développés européens Mackenzie (MEU).En ce qui a trait aux fonds communs de placement, ceux-ci ont été conçus avec un placement de base dans les FNB Diversification maximale Mackenzie et peuvent également investir dans d'autres FNB ou directement dans des titres, de temps à autre, à des fins de gestion active du risque. Ils seront offerts à la souscription à compter du 8 septembre. Il s'agit du Fonds d'actions mondiales à forte diversification Mackenzie, du Fonds d'actions internationales à forte diversification Mackenzie, et du Fonds d'actions européennes à forte diversification Mackenzie.Cette gamme de FNB et fonds communs est lancée dans la foulée d'un partenariat conclut avec TOBAM, une firme de gestion d'actifs et fournisseur d'indices, dont la méthodologie repose sur des processus qui ont été brevetés dans plusieurs juridictions.« Les investisseurs recherchent des solutions qui rehaussent la diversification et offrent une exposition au-delà des frontières canadiennes et nous sommes heureux d'offrir en exclusivité cette méthodologie aux investisseurs de détail du Canada. Les FNB et fonds communs de placement Mackenzie sont des produits agiles qui offrent aux investisseurs des choix novateurs pour élaborer des portefeuilles diversifiés et axés sur le long terme », a indiqué Barry McInerney, président et chef de la direction de Placements Mackenzie.