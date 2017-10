13.10.2017 - 08:53 - Rudy Luukko, Morningstar Canada

Placements Mackenzie a annoncé cette semaine qu'elle élargissait sa famille de fonds communs en lançant deux nouveaux fonds équilibrés d'investissement socialement responsable et un fonds d'actions chinoises. Les trois fonds seront ouverts à la vente le 16 octobre, a dit la société dans un communiqué de presse.

Le nouveau produit qui est le plus diversifié est le Fonds équilibré de durabilité mondiale et d'impact Mackenzie, dont Rockefeller & Co. a été recrutée pour gérer les actions. Cette société new-yorkaise emploie des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ainsi qu'une analyse fondamentale sectorielle des données fondamentales d'une société.Les actifs à revenu fixe seront gérés à l'interne par Mackenzie, qui a incorporé les facteurs ESG dans son analyse des obligations mondiales. Les gestionnaires de Rockefeller et de Mackenzie seront très axés sur l'analyse fondamentale, en plus de viser les meilleures sociétés de leurs secteurs respectifs en termes de pratiques ESF.Le Fonds mondial de leadership d'impact de Mackenzie, quant à lui, s'emploiera à investir dans les sociétés qui mettent en lumière la représentations des femmes à des postes de direction.Ce fonds a pour sous-conseiller Pax Ellevate Management, société de gestion de fonds américaine qui attribue des cotes aux société selon des critères de direction par des femmes, y compris la proportion de femmes dans des fonctions de cadres supérieurs et de membres du conseil d'administration. Selon Mackenzie, « le fonds offre aux investisseurs la possibilité de promouvoir l'avancement des femmes dans des rôles de direction tout en cherchant à générer des rendements concurrentiels et une croissance du capital à long terme ».Le troisième nouveau fonds à être lancé est le Fonds Toutes actions Chine. Il aura pour sous-conseiller China Asset Management Co. (China AMC), un des plus gros gestionnaires d'actifs chinois. Placements Mackenzie a récemment acquis une part de 13,9 % dans China AMC, et l'indirecte maison mère de Mackenzie, Power Corporation du Canada, en détient aussi 13,9 %.Les avoirs de la société comprendront des parts de série A, qui se négocient sur les marchés boursiers de Shanghai et de Shenzhen, des parts de série H qui sont cotées à Hong Kong, et des certificats américains d'actions étrangères (CAAÉ) de sociétés chinoises.Invoquant les sondages d'opinion qu'elle a commanditées sur les préférences des investisseurs, Mackenzie a indiqué qu'une étude menée en juin et en juillet par Environics Research avait révélé que près des deux tiers (63 %) des personnes interrogées convenaient qu'un placement durable, responsable et d'impact revêtiraient une importance plus grande dans leurs portefeuilles. Selon la même étude, 77 % des personnes interrogées avaient indiqué qu'elles conserveraient ou augmenteraient leurs investissements en Chine au cours des prochaines deux ou trois années. Environics a interrogé 1 247 Canadiens adultes détenteurs d'un portefeuille ou prêts à investir très bientôt.