17.01.2017 - 09:30 - Pierre Théroux

Les fonds négociés en Bourse (FNB) font le bonheur des milléniaux qui préfèrent aussi les produits à faibles coûts.

Les milléniaux ont en effet recours aux FNB à bas prix plus que tout autre groupe d'âge et cette habitude a même augmenté de 60 % au cours des trois dernières années, indique l'agence Bloomberg selon les données de TD Ameritrade Holding Corp.Le FNB Vanguard Total Market, dont les frais sont de 0,05 %, est le principal FNB détenu dans le portefeuille des milléniaux. En fait, 6 des 10 FNB favoris des jeunes professionnels sont des fonds négociés en bourse à faibles coûts de Vanguard.Cette mainmise explique sans doute la décision de BlackRock, le plus important gestionnaire d'actifs au monde, d'avoir récemment recruté le directeur du marketing de BuzzFeed, un site d'information devenu un géant du web, indique Bloomberg.Ainsi, « ne vous surprenez pas de voir apparaître des publicités web du type : 16 FNB à revenu fixe pas cher dont vous n'avez jamais entendu parler mais que vous devez absolument connaître », souligne Eric Balchunas, analyste chez Bloomberg.Les FNB à faibles coûts sont d'ailleurs de plus en plus populaires auprès des investisseurs, souligne l'agence Bloomberg. Ainsi, plus de la moitié des 286 milliards de dollars injectés dans des FNB l'année dernière ont été versés dans des produits qui imposent des frais de 0,09 % ou moins.Une situation qui explique pourquoi la croissance des revenus n'a pas suivi le rythme d'augmentation des actifs. Au cours des cinq dernières années, les avoirs en FNB ont augmenté de 150 %, pour atteindre 2,5 billions de dollars, mais les recettes qu'ils génèrent ont seulement cru de 80 % pour se chiffrer à 6,1 milliards de dollars.