03.02.2017 - 08:38 - Christian Charest, Morningstar Canada

Le premier mois de 2017 a vu très peu de mouvement parmi les fonds d'actions au Canada, alors que des gains négligeables sur les bourses étrangères dans bien des cas ont été éclipsés par les effets de devises.

La plupart des 44 Indices de fonds Morningstar Canada, qui mesurent les rendements agrégés des fonds figurant dans diverses catégories normalisées, ont fluctué de moins de 1 % dans un sens comme dans l'autre durant le mois, alors que seulement six d'entre eux ont augmenté de plus de 2 %.

Les fonds d'actions asiatiques ont été les plus performants parmi les catégories d'actions à diversification sectorielle. L'indice de la catégorie Actions de la Grande Chine a augmenté de 3,1 % en janvier grâce à la performance solide des actions inscrites à la Bourse de Hong Kong. Toutefois, la hausse de 6,2 % de l'Indice Hang Seng de Hong Kong a été atténuée pour les investisseurs canadiens par une dépréciation de 3 % du dollar de Hong Kong par rapport à son homologue canadien. Les indices des catégories Actions d'Asie-Pacifique excluant le Japon et Actions d'Asie-Pacifique faisaient également partie des plus performants, avec des hausses respectives de 2,8 % et de 2,3 %, tout comme l'indice de la catégorie Actions des marchés émergents, en hausse de 2,5 %.

Les première et dernière places du tableau des rendements pour le mois de janvier étaient toutes les deux occupées par des indices de fonds d'actions sectorielles. Le plus performant dans l'ensemble était l'Indice Morningstar Actions des métaux précieux, en hausse de 11,8 %, tandis que l'Indice Actions énergétiques a été le moins performant, en baisse de 6,9 %.

Contrairement aux chiffres ci-dessus, la plupart des catégories de fonds n'ont que très peu bougé en janvier, 31 des Indices de fonds Morningstar Canada ayant affiché des fluctuations comprises entre -1 % et 1%. Les cinq catégories d'actions canadiennes faisaient partie de ce groupe, affichant des rendements allant d'une hausse de 0,4 % pour l'Indice Morningstar Actions canadiennes, à une baisse de 0,9 % pour l'Indice Actions de PME canadiennes. L'Indice composé S&P/TSX a enregistré un rendement total de 0,8 % pendant le mois, reflétant les gains solides des secteurs des matériaux de base et des services financiers, conjugués aux pertes importantes du secteur de l'énergie.

Les actions américaines ont surclassé les actions canadiennes en janvier, le S&P 500 ayant enregistré un rendement total de 1,9 %. Toutefois, ces gains ont été effacés par les effets de devises, le dollar canadien s'étant apprécié de 3 % par rapport à son homologue américain, ce qui a entraîné une baisse de 0,7 % de la catégorie Actions américaines. La catégorie Actions de PME américaines a été également dans le rouge, en baisse de 0,3 %.

Les marchés européens ont subi des pertes modestes, amplifiées par des effets de devises néfastes, résultant en une baisse de 0,6 % pour l'Indice Morningstar Actions européennes. Les deux catégories d'actions les plus diversifiées, à savoir Actions internationales et Actions mondiales ont été respectivement en hausse de 0,2 % et en baisse de 0,3 % pendant le mois.

Les chiffres préliminaires de Morningstar Canada sur le rendement des fonds sont basés sur les changements de leur valeur liquidative par part au cours du mois, et n'incluent pas nécessairement les distributions de revenu de fin du mois.