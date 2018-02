02.02.2018 - 10:34 - Investment Executive

La vigueur des actions asiatiques a contribué à stimuler la performance des fonds d'actions étrangères en janvier, selon des données préliminaires publiées vendredi par Morningstar Research.

Vingt-quatre des 44 indices de fonds Morningstar Canada ont augmenté au cours du mois, neuf d'entre eux ayant progressé de 2% ou plus, tandis que 18 des 20 indices perdants ont diminué de 1,6% ou moins. L'action la plus performante a été celle de la Chine élargie, qui a poursuivi sa progression de 35,9% en 2017 avec une hausse de 8,7% en janvier.Alors que les effets de change ont nui au rendement au cours du mois, les marchés boursiers de Hong Kong, Shanghai et Taïwan ont affiché de solides hausses respectives de 9,9%, 5,3% et 4,3%.Les actions Asie-Pacifique hors Japon et les actions Asie-Pacifique, qui figuraient parmi les sociétés les plus performantes en 2017, ont également poursuivi leur progression en janvier, en hausse de 3,5% et de 3,3%, respectivement. Alors que la Chine était le principal moteur des rendements, d'autres marchés, y compris la Corée du Sud et le Japon, ont également contribué positivement. La vigueur des actions asiatiques a également aidé les fonds de la catégorie des actions des marchés émergents, qui ont augmenté collectivement de 5%.Aux États-Unis, l'indice S & P 500 a affiché un rendement total de 5,7%, mais le dollar américain s'est déprécié de 2% par rapport à son homologue canadien, entraînant une hausse de 3,6% pour l'indice américain des fonds d'actions.Parmi les autres catégories d'actions étrangères, les actions mondiales ont progressé de 2,7%, tandis que les actions internationales et les actions européennes ont progressé respectivement de 2,2% et de 2,1%.Les fonds d'actions canadiennes ont figuré parmi les catégories d'actions les moins performantes pour le mois, le secteur de l'énergie continuant d'entraver le marché canadien. Les actions canadiennes ont affiché le pire résultat parmi toutes les catégories d'actions diversifiées avec une baisse de 1,4%, correspondant au rendement total de l'indice composé S & P / TSX. Le dividende canadien et l'équité en matière de revenu et les actions canadiennes à petite et moyenne capitalisation étaient également en baisse, avec des baisses respectives de 1,3% et 1,1%, tandis que les actions de sociétés canadiennes à petite et moyenne capitalisation actifs dans des actions non canadiennes - ont eu des résultats positifs avec respectivement 1,8% et 0,3%.Les indices de fonds les moins performants sont ceux qui suivent les actions de métaux précieux et les capitaux propres énergétiques, en baisse respectivement de 2,6% et 2,7%. Trois autres indices sectoriels en territoire négatif pour le mois ont été les fonds propres d'infrastructure mondiaux, les fonds propres des ressources naturelles et les capitaux propres immobiliers, en baisse respectivement de 1,6%, 0,7% et 0,7%.La seule catégorie de fonds sectoriels à afficher une augmentation est celle des services financiers, en hausse de 2,5%.Les chiffres préliminaires du rendement des fonds de Morningstar sont fondés sur la variation de la valeur liquidative par action des fonds au cours du mois et n'incluent pas nécessairement les distributions de revenu de fin de mois. Les chiffres définitifs de performance seront publiés la semaine prochaine.