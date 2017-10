19.10.2017 - 14:40 - Rudy Luukko, Morningstar Canada

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA) a lancé jeudi quatre fonds négociés en bourse gérés activement dans des catégories à revenu fixe, ainsi qu'un FNB indiciel à gestion passive investissant dans les actions des plus grandes banques canadiennes.

Inscrits à la Bourse de Toronto, ces nouveaux produits sont les suivants :, géré par la société londonienne BlueBay Asset Management LLP, une filiale de RBC GMA. Ce FNB investit principalement dans les obligations de qualité supérieure et les obligations à rendement élevé émises par des sociétés appartenant aux marchés développés, ainsi que dans les obligations de gouvernements et de sociétés des marchés émergents., géré par Services de placement Phillips, Hager & North, une division de RBC GMA. Il investit principalement dans des obligations à courte durée et de qualité supérieure canadiennes de sociétés et gouvernementales, ainsi que dans des instruments du marché monétaire., un portefeuille fondé sur les règles constitué d'obligations canadiennes dont l'échéance se situe entre six et 10 ans., qui investit principalement dans des obligations de sociétés américaines à courte durée. RBC GAM décrit ce mandat comme étant le premier FNB d'obligations américaines à court terme géré activement au Canada. Ce FNB offre des parts libellées en dollars canadiens (RUSB) ou en dollars américains (RUSB.U)., qui investit dans les actions des six plus grandes banques canadiennes. Son point de repère est l'indice Solactive Canada Bank Yield.Ces cinq nouveaux FNB effectueront des distributions de revenu mensuelles. Leurs frais de gestion couvrent également la plupart des dépenses.Grâce à ces nouveaux ajouts, la famille de FNB RBC (4 milliards $ d'actifs sous gestion) compte désormais 40 fonds et 50 produits cotés en bourse, certains de ses fonds possédant plus d'une catégorie de parts.