09.12.2016 - 09:16 - Diana Cawfield, Morningstar Canada

Ce gestionnaire de fonds de soins de santé de CI estime que les découvertes « produiront les prochains Pfizers ».

Andrew Waight, qui investit 75 % des actifs de la Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI dans les compagnies établies aux États-Unis, ne s'inquiète pas du climat politique qui a suivi la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine.« On ne sait pas vraiment quelles seront les politiques de M. Trump à long terme, dit M. Waight. Il est si imprévisible! À long terme, je suis assez optimiste sur les occasions qui se présenteront, parce que d'abord, le cycle électoral aux États-Unis est terminé, et ensuite parce qu'il y a des quantités de choses qui se passent au niveau scientifique. Je ne saurais trop exprimer à quel point tout cela est fascinant. »M. Waight pense que les découvertes et initiatives médicales qui arrivent sur le marché et qui sont validées « produiront les prochains Pfizers du monde ». (Le géant américain des soins de la santé Pfizer (PFE) offre de nombreux produits pharmaceutiques et appareils médicaux aux consommateurs.)Non seulement les États-Unis sont le plus grand consommateur de soins de la santé au monde, ils représentent un réservoir d'investissements en capital et d'innovations. « On a donc du soutien pour les compagnies de biotechnologie à mesure qu'elles émergent, dit M. Waight, et d'amples occasions de placement à mesure qu'elles mûrissent. »Ce qui est aussi encourageant pour les investisseurs, ce sont les moteurs macroéconomiques des soins de la santé, dit M. Waight. La population des grands marchés développés est vieillissante, et le gros des dépenses de la santé survient dans les dernières années de la vie. Un autre moteur est l'adoption des pratiques occidentales par les prestataires de services médicaux dans le monde, qui conduit à une expansion de volume pour les produits et services médicaux. « Les médicaments vendus aux États-Unis et en Europe trouvent un regain de vivacité dans certains marchés émergents », dit M. Waight.Le fonds CI est positionné pour profiter de certaines de ces occasions, tout en adoptant une perspective mondiale. Outre sa participation importante aux États-Unis, le mandat inclut des investissements au Brésil, en Europe et au Japon, et un avoir en Chine.Le titre chinois est China Biologic Products, une compagnie biopharmaceutique inscrite au NASDAQ. La compagnie est engagée dans la recherche et le développement, la fabrication et la vente de produits à base de plasma aux hôpitaux et centres de vaccination en cas d'urgence vitale et de maladie. « Nous avons eu tendance à participer aux franchises qui avaient connu le succès en occident, dit M. Waight, et les traitements à base de plasma constituent un modèle d'entreprise très prospère aux États-Unis. »En Chine, il y a seulement un ou deux intervenants qui pratiquent une gestion de type occidental, et ils semblent avoir l'appui de l'État. M. Waight dit qu'il existe des risques associés à l'investissement en Chine, notamment les risques liés à la gouvernance, la politique et la réglementation. Par conséquent, il limite à 2 % la participation du fonds à la Chine.M. Waight se concentre sur des compagnies novatrices qui offrent des médicaments ou des services liés aux équipements médicaux présentant des avantages importants. Pour ce qui est des médicaments, il cherche des compagnies qui peuvent subvenir à des besoins médicaux non satisfaits.De nombreux avoirs du fonds CI sont des compagnies offrant des médicaments qui ciblent davantage des maladies spécifiques, présentant moins d'effets secondaires et produisant les meilleurs résultats. Selon M. Waight, cela se reflète dans des avoirs comme la société Suisse Roche Holding, une compagnie mondiale de produits pharmaceutiques et de diagnostics qui offre un vaste éventail de médicaments.Un autre avoir principal est NxStage Medical, une compagnie américaine de dialyse. Le marché américain de la dialyse est dominé par de grandes cliniques où les gens passent trois ou quatre heures plusieurs fois par semaine pour purifier leur sang des toxines. « Ce qu'offre NxStage, dit M. Waight, c'est le même avantage à la maison, sans avoir à se déplacer. On peut le faire plus fréquemment, et il est prouvé que c'est bénéfique. »NxStage permet aux utilisateurs de se brancher à une machine de dialyse, que vend NxStage, pour purifier leur sang pendant qu'ils dorment. « Donc, de nombreux avantages, dit M. Waight, et ce n'est que le début. »La compagnie américaine Ionis Pharmaceuticals, qui fait aussi partie des principaux titres du fonds, est engagée dans la découverte de médicaments et dans le traitement moléculaire des maladies génétiques et des infections. La stratégie d'entreprise de Ionis suppose la négociation d'ententes de distribution qui génèrent des redevances. « On peut procéder à une estimation du revenu et de la pénétration des médicaments, et de leur tarification », dit M. Waight. Que la compagnie ne brûle pas l'argent lui plaît, puisque ses contrats de redevances permettent de couvrir les coûts de recherche et de développement.M. Waight est le seul gestionnaire de ce fonds depuis 1999 et il puise dans sa vaste expérience des soins de la santé. Avant de se joindre à l'industrie des placements en 1993, il a géré trois cliniques médicales à Toronto. Il détient un baccalauréat en sciences avec une majeure en génétique, une maitrise en biochimie et un MBA, et a obtenu tous ces diplômes à l'Université Western Ontario.« Forcément, on aime bien se rendre dans les laboratoires pour parler aux chercheurs qui font le travail pratique, dit M. Waight, mais une partie importante du travail est aussi d'avoir une compréhension scientifique de la manière dont fonctionnent les médicaments concernés, ou d'avoir la meilleure approche coûts-bénéfices. »