07.11.2016 - 09:10 - Finance et Investissement

La Banque Nationale (BN) vient d'émettre sa première tranche d'obligations panda d’un montant de 3,5 milliards de renminbis (environ 690 millions de dollars canadiens).

La BN devient ainsi la première institution financière en Amérique du Nord, et la deuxième entité canadienne après la Colombie-Britannique, à faire son entrée sur l'un des plus importants marchés des capitaux du monde. Elle est également la première banque au pays à obtenir une note de solvabilité de AAA d'une agence de notation de la Chine continentale, soit la China Chengxin International Credit Rating Co. Ltd.« Les obligations panda nous permettent de diversifier nos sources de financement. Elles nous aideront également à soutenir les entreprises canadiennes qui font des affaires en Chine, de même que les investissements bilatéraux entre ces deux pays », souligne Denis Girouard, premier vice-président à la direction, Marchés financiers et membre du Bureau de la présidence de la Banque Nationale.Les obligations panda permettront de promouvoir encore davantage la collaboration entre les secteurs financiers du Canada et de la Chine, en plus de contribuer à développer des liens plus étroits entre les deux pays, selon la Banque Nationale, « Cette émission constitue un jalon important de l'internationalisation du renminbi et des marchés des capitaux chinois », précise-t-elle.Le taux du coupon annuel a été fixé à 3,05 % pour un terme de trois ans. Cette émission de la BN a été effectuée en collaboration avec plusieurs co-chefs de file et teneurs de livre, notamment China Merchants Securities Co. Ltd., Standard Chartered Bank (China) Limited, Agricultural Bank of China Limited, Industrial and Commercial Bank of China Limited et Bank of China Limited.En septembre dernier, la BN avait reçu l'autorisation de la Banque populaire de Chine (BPC) de mettre sur pied un programme d'émission d'obligations d'un maximum de 5 milliards de renminbis (environ 1 milliard de dollars canadiens) revêtant la forme d'obligations panda.Les obligations panda sont des obligations libellées en renminbis et émises par des émetteurs non chinois en République populaire de Chine. Dans le cadre des efforts qu'elle déploie afin de libéraliser la devise chinoise, la BPC a récemment décidé d'ouvrir le marché des obligations panda. Un faible nombre d'émetteurs souverains et d'entreprises qui offrent des titres de grande qualité ont déjà pu accéder à ce marché.