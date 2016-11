Jarislowsky Fraser et Triasima rejoignent l'équipe de gestionnaires de portefeuille de Fonds FMOQ

25.11.2016 - 09:46 - Finance et Investissement

Jarislowsky Fraser gestion mondiale de placements et Gestion de portefeuille Triasima se joindront à l'équipe de gestionnaires de portefeuille de la portion actions canadiennes du Fonds omnibus FMOQ, du Fonds de placement FMOQ et du Fonds actions canadiennes FMOQ, à compter du 30 novembre 2016.



Ils y rejoindront Fiera Capital, Placement Franklin Templeton et Société de gestion privée des Fonds FMOQ, alors que le mandat de BlackRock Asset Management Canada se terminera. Les parts du Fonds DC BlackRock actif d'actions canadiennes détenues par les Fonds visés par le changement seront liquidées et la gestion du produit de la vente de ces parts sera confiée à Jarislowsky Fraser et Triasima à parts égales.



Franklin Templeton et Gestion privée FMOQ continueront à investir l'actif sous leur gestion conformément à leur mandat actuel, soit dans le Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett et Fiera continuera à investir l'actif sous sa gestion conformément à son mandat actuel, soit dans le Fonds Fiera Capital actions de croissance pour les petites capitalisations ainsi que dans des titres de sociétés canadiennes de grande capitalisation.



La modification des frais de gestion sera assumée par le gestionnaire des Fonds, sans impact pour les porteurs de parts.