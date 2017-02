02.02.2017 - 09:41 - Finance et Investissement

Investissements Manuvie a confirmé son intention de lancer une série de fonds négociés en Bourse (FNB) multifactoriels en collaboration avec Dimensional Fund Advisors Canada ULC, qui agira à titre de sous-conseiller.

Investissements Manuvie lancera en avril 2017 quatre stratégies pour des FNB d'actions multifactoriels couvrant plusieurs zones géographiques (grande capitalisation canadienne, développé international, grande capitalisation américaine et moyenne capitalisation américaine).« L'une des principales composantes de notre stratégie est le recours aux services de gestionnaires de la plus grande qualité pour notre plateforme de placement, et c'est précisément ce que nous avons obtenu en nous associant à Dimensional », a affirmé Bernard Letendre, président d'Investissements Manuvie, par voie de communiqué.Fondée en 1981, Dimensional Fund Advisors LP, la société-mère de DFAC, est un gestionnaire de placement mondial, avec des actifs sous gestion de 460 milliards de dollars américains (G$) au 31 décembre 2016. Manuvie et DFAC ont conclu une convention en vertu de laquelle Manuvie a un accès exclusif aux services de sous-conseils de DFAC relativement aux FNB canadiens pendant une période de 7 ans, sous réserve de certaines conditions.La société applique les observations tirées de la recherche académique à un processus de placement systématique dans l'ensemble des catégories d'actifs, et met l'accent sur les facteurs qui ont prouvé qu'ils avaient un potentiel de rendement prévu plus élevé. Cette approche repose en partie sur la recherche de Eugene Fama, lauréat d'un prix Nobel, et de Kenneth French, chercheur renommé, qui siègent tous deux au conseil d'administration de Dimensional.Les FNB chercheront à reproduire des indices conçus par Dimensional qui tirent parti de leur approche fondée sur des facteurs et qui a fait ses preuves.