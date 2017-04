17.04.2017 - 08:50 - Finance et Investissement

Investissements Manuvie lance une série de fonds négociés en Bourse (FNB) multifactoriels en collaboration avec Dimensional Fund Advisors Canada ULC, qui agira à titre de sous-conseiller.

Il s'agit du FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, du FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie, du FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie, et du FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie.Ces FNB sont négociés à la Bourse de Toronto à compter du lundi 17 avril. Ils répliquent des indices développés par Dimensional.« Ce qui distingue Dimensional, c'est notre engagement à mettre en œuvre les grandes idées du monde de la finance, affirme Eduardo Repetto, co-chef de la direction, Dimensional Fund Advisors LP. Des décennies de recherches en milieu universitaire sur les facteurs qui engendrent des rendements prévus plus élevés ont permis de découvrir qu'au sein des marchés boursiers, la taille de l'entreprise, le cours relatif et la rentabilité seraient principalement responsables des rendements relatifs. Nous avons collaboré avec Manuvie pour constituer des indices que les FNB cherchent à reproduire. Ces indices mettent l'accent sur ces facteurs et les équilibrent, tout en gérant les coûts de placement ».Fondée en 1981, Dimensional Fund Advisors LP, la société-mère de DFAC, est un gestionnaire de placement mondial, avec des actifs sous gestion de 460 milliards de dollars américains (G$) au 31 décembre 2016.