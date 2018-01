18.01.2018 - 09:50 - Finance et Investissement

Dans la lignée d'une série de modifications apportées à sa plateforme d'organismes de placement collectif, Investissement Manuvie annonce plusieurs fusions de fonds.

Manuvie propose ces fusions afin d'éliminer les doublons et de rationaliser la plateforme Manuvie pour les investisseurs conseillers. Les porteurs de titres des Fonds en dissolution recevront un préavis des fusions. Pour les fonds qui nécessitent l'approbation des porteurs de titres, une convocation et une circulaire de sollicitation de procurations par la direction, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables, seront envoyées et des assemblées extraordinaires auront lieu le 4 avril 2018.Sous réserve de ces approbations, les 14 fonds concernés seront fusionnés vers le 20 avril prochain et 26 autres fonds seront fusionnés aux alentours du 25 mai 2018.La fusion de la Catégorie de revenus privilégiés Manuvie et de la Catégorie de revenu de dividendes Manuvie entraînera une hausse du niveau de risque pour les porteurs de titres de la Catégorie de revenus privilégiés Manuvie. Le niveau de risque qui était faible à moyen passera à un niveau de risque moyen.Dans les situations où une fusion aurait entraîné des frais de gestion plus élevés pour un investisseur, Investissements Manuvie conservera plutôt les frais de gestion moindres et, s'il y a lieu, procédera à la création de nouvelles séries du Fonds prorogé pour maintenir les frais de gestion moindres à l'égard des parts en circulation à la date de prise d'effet de la fusion et des réinvestissements automatiques de distributions connexes sur ces parts.Les Fonds en dissolution concernés par les fusions proposées pour le 20 avril 2018 seront fermés aux nouvelles souscriptions et aux rachats à compter de 16 h (heure de Toronto) deux jours plus tôt, à savoir le 18 avril 2018. Les Fonds en dissolution visés par les fusions proposées du 25 mai 2018 seront fermés le 23 mai à 16h, ou le 24 mai 2018 en ce qui concerne le Fonds monétaire Manuvie.