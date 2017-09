14.09.2017 - 08:37 - Finance et Investissement

Invesco lance deux fonds négociés en Bourse (FNB) indiciels dont l’objectif est de verser une distribution mensuelle aux investisseurs.

Les nouveaux produits du manufacturier offrent une exposition à des obligations de sociétés à moyen terme et à des titres immobiliers.« Bon nombre d'investisseurs visent principalement l'obtention d'un revenu mensuel. Un portefeuille diversifié qui comprend des obligations et des titres immobiliers peut leur procurer le revenu dont ils ont besoin, tout en ayant un potentiel de croissance », a soutenu Christopher Doll, vice-président, produits et stratégies d'affaires chez PowerShares Canada, par voie de communiqué.Le PowerShares 1-10 Year Laddered investment Grade Corporate Bond Index ETF cherchera à reproduire le rendement de l'indice FTSE TMX Canada Investment Grade 1-10 Year Laddered Corporate Bond, un portefeuille qui offre une exposition aux obligations de sociétés.De son côté, le PowerShares S&P/TSX REIT Income Index ETF souhaite reproduire le rendement de l'indice S&P/TSX Capped REIT Income.Ce portefeuille permet une participation à des fiducies de placement immobilier canadiennes ayant habituellement des taux supérieurs à celui du marché boursier général.Les frais de gestion des deux FNB sont de 0,25 % et de 0,45 %, respectivement.