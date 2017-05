09.05.2017 - 09:32 - Finance et Investissement

Invesco Canada a annoncé la réduction des honoraires de gestion et de conseil (HGC) de certaines séries de fonds, de même que le plafonnement des dépenses d'exploitation de certaines séries à honoraires.

La réduction des HGC et le plafonnement des dépenses d'exploitation devraient avoir un effet immédiatdès la mise en vigueur de ces mesures le 23 mai 2017, puisque les HGC et les dépenses d'exploitation sont calculés quotidiennement. À noter que les dépenses d'exploitation n'incluent pas la TVH ou autres taxes.Parmi les 75 séries qui seront touchées immédiatement, Invesco prévoit que les ratios des frais de gestion (RFG) baisseront de 0,17 point de pourcentage en moyenne. En fonction de la série du fonds, la réduction des RFG pourrait atteindre jusqu'à 0,53 point de pourcentage. Les plafonnements des dépenses d'exploitation procureront aux épargnants du fonds qui ne voient pas d'impact immédiat une certaine prévisibilité quant aux coûts.Invesco calcule et publie les RFG deux fois par année en fonction des frais appliqués au cours de la période de calcul précédente. Ainsi, les RFG des fonds touchés dont l'exercice se termine le 31 décembre refléteront pleinement les réductions de frais le 30 juin 2018. Pour ce qui est des fonds dont l'exercice prend fin le 31 mars, les RGF refléteront pleinement les réductions de frais le 30 septembre 2018.