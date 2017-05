15.05.2017 - 09:49 - Finance et Investissement

Invesco ajoute deux séries à son fonds négociés en Bourse (FNB) PowerShares Senior Loan Index ETF.

Lancé en avril 2012, ce FNB a été le premier FNB de prêts privilégiés au Canada. Les nouvelles séries ont pour objectif d'offrir aux investisseurs canadiens une plus grande souplesse pour choisir l'exposition aux devises qui correspond le mieux à leurs objectifs de placement, en permettant une exposition non couverte aux prêts privilégiés.« Après nombre d'années de stagnation des taux d'intérêt, les politiques monétaires semblent se resserrer aux États-Unis, ce qui pourrait ajouter à la volatilité du marché des placements à revenu fixe, a déclaré Christopher Doll, vice-président, responsable de Produits et stratégies d'affaire à PowerShares Canada. Les épargnants qui cherchent à amortir l'effet potentiel des hausses de taux d'intérêt devraient peut-être diversifier leurs portefeuilles à revenu fixe au-delà des obligations traditionnelles d'État et de sociétés. »L'offre initiale des deux nouvelles séries du PowerShares Senior Loan Index ETF est maintenant fermée. Ces nouvelles séries, offertes en parts non couvertes en dollars canadiens et non couvertes en dollars américains, sont ouvertes à la négociation à la Bourse de Toronto.Auparavant, le PowerShares Senior Loan Index ETF était disponible en parts couvertes en dollars canadiens seulement, et il continuera de se négocier à la Bourse de Toronto sous le symbole BKL.F.Invesco estime que les prêts privilégiés comportent un ensemble unique d'avantages potentiels pour les épargnants. Parmi ces avantages, Invesco évoque un rendement rehaussé, puisque les « prêts privilégiés ont historiquement procuré un rendement supérieur à celui des autres titres à revenu fixe de qualité de crédit égale ou plus élevée », indique Invesco par voie de communiqué.La nature de longue duration des prêts privilégiés peut contribuer à réduire la sensibilité globale aux taux d'intérêt d'un portefeuille, indique aussi Invesco. Elle explique cette situation par la composante LIBOR des paiements d'intérêt des prêts privilégiés qui est redéfinie, en moyenne, tous les 90 jours. Le mécanisme de rajustement réduit non seulement le risque de chute du prix du prêt, mais il permet également aux épargnants de participer de façon positive à toute hausse ultérieure des taux d'intérêt à l'extrémité courte de la courbe.Invesco fait aussi état du fait qu'en cas de défaillance, les prêts privilégiés garantis se situent au sommet de la structure du capital, et que les prêts privilégiés, tels que représentés par l'indice S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index, ont eu une faible corrélation avec les autres segments du marché à revenu fixe.Selon la demande des épargnants, Invesco pourrait envisager de lancer des séries similaires de FNB additionnels.