18.01.2018 - 09:57 - Finance et Investissement

ojogabonitoo / 123rf

Une vague de réduction de frais de gestion touche trois grands acteurs de l'industrie financière à savoir iA Clarington, le Mouvement Desjardins et la Société Financière Manuvie.

Placements IA Clarington inc. renoncera à une partie de ses frais à l'égard du Fonds IA Clarington d'obligations mondiales. Cette réduction de frais de gestion touche les séries F, F5, EF et EF5. Les ratios des frais de gestion de ces quatre séries passent de 1,15 % à 0,99 %.Le Fonds iA Clarington a été lancé en octobre 2017 et est cogéré par Michael J. Kelly et Steven Oh du gestionnaire d'actif mondial PineBridge Investments LLC. Ce fonds se veut une solution sans contrainte à actifs multiples qui recherche activement la valeur dans une gamme complète d'occasions de placements en titres à revenu fixe.Desjardins annonce des réductions de frais de gestion allant jusqu'à 25 points de base pour 32 de ses Fonds effectives dès le 18 janvier. Le directeur principal Développement et gestion des solutions de placement chez DSP, Sébastien Vallée, affirme que ces ajustements ont été réalisés dans un souci d'améliorer leur gamme de produits « pour qu'ils reflètent les réalités du marché d'aujourd'hui et soient à l'avantage des membres et clients ».La Société financière Manuvie a également annoncé des réductions de frais, mais celles-ci ne prendront effet que le 6 avril et sont conditionnelles à l'approbation par les porteurs de titres. Ces réductions de frais concernent 9 fonds Manuvie et vont respectivement de 7 points à 35 points de base.