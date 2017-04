12.04.2017 - 08:58 - Jess Morgan, Morningstar Canada

Le quatrième plus grand fournisseur de FNB au Canada est le premier au monde qui cherche à profiter du développement de l'industrie de la marijuana médicale. Horizons ETFs Management (Canada) a lancé le FNB Horizons Marijuana médicale sciences de la vie, qui se négocie à la Bourse de Toronto sous le symbole HMMJ.

Le marché de la marijuana médicale a généré 6,7 milliards de dollars américains (G$) de revenus en 2016, soit une augmentation de 30 % par rapport à l'année précédente, et Horizons voit un « fort potentiel de croissance » dans une participation diversifiée à l'industrie. Selon la fiche produit de HMMJ, son portefeuille est constitué de sociétés de sciences de la vie cotées en bourse qui exercent une activité commerciale importante dans l'industrie de la marijuana. Ces sociétés ont généralement une capitalisation boursière d'au moins 75 M$.HMMJ piste l'indice North American Medical Marijuana, créé par le fournisseur allemand d'indices Solactive. Cet indice piste 16 sociétés, notamment Aurora Cannabis de Vancouver, CannaRoyalty d'Ottawa et Aphria de Leamington, en Ontario.L'indice ne piste pas les sociétés nord-américaines qui produisent ou distribuent de la marijuana à usage récréatif, activité illégale selon les lois fédérales canadiennes et américaines. Si Horizons venait à apprendre qu'une société qu'elle détient est engagée dans des activités commerciales illégales, cette société disparaîtra du FNB, qu'elle demeure ou non dans l'indice.HMMJ est offert aux investisseurs moyennant 0,75 % de frais de gestion.