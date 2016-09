19.09.2016 - 08:45 - Finance et Investissement

Le Groupe Investors mettra un terme à l'option d'achat avec frais d'acquisition reportés pour ses fonds communs de placement, en plus de réduire les frais de ses fonds sans frais d'acquisition à compter du 1er janvier 2017.

À compter de cette date, l'option d'achat avec frais d'acquisition reportés des fonds du Groupe Investors ne sera plus offerte pour les nouveaux placements forfaitaires. Cette option, qui consiste, pour le client, à payer des frais de rachat sur une base dégressive s'il retire ses placements à l'intérieur d'un certain nombre d'années, demeurera toutefois disponible pour les programmes de prélèvements automatiques établis avant le 1er janvier 2017, et ce, jusqu'au 30 juin 2017 approximativement. Les frais d'acquisition reportés ne s'appliqueront pas aux achats faits dans le cadre d'un programme de prélèvements automatiques après le 31 décembre 2016.L'option d'achat avec frais d'acquisition reportés demeurera aussi offerte pour le réinvestissement des distributions et les échanges faits à partir d'éléments d'actif existants assortis de l'option d'achat avec frais d'acquisition reportés, et pour le réinvestissement de l'actif issu de la réduction des frais de gestion et des charges dans des actions des Catégories. Les modifications relatives à l'option d'achat avec frais d'acquisition reportés s'appliquent aux séries A, A-REEI, TFAR, JFAR et TJFAR, ainsi qu'aux options d'achat avec FAR offertes pour les séries C et TC, le Fonds de marché monétaire canadien Investors ou les fonds à série unique.« Les frais d'acquisition reportés ont été créés pour discipliner le marché des placements à long terme, mais le marché a évolué, explique Jeffrey R. Carney, président et chef de la direction du Groupe Investors. Nous demeurons confiants que notre approche globale de la planification financière continuera de favoriser des résultats positifs pour les clients. »Dès 2017, les consommateurs pourront investir dans des titres sans frais en profitant d'une réduction des frais annualisée de l'ordre de 4 à 10 points de base pour la majorité des fonds du Groupe Investors.Groupe Investors estime que cette baisse représentera une réduction moyenne pondérée et annualisée des frais annuels d'environ 8 pdb pour les 11,4 milliards de dollars (G$) d'actif sous gestion investis actuellement dans les séries sans frais concernées.