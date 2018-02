02.02.2018 - 10:54 - Investment Executive

Ninepoint Partners LP, de Toronto, lancera deux nouveaux fonds Sprott et Global Alpha Capital Management, de même que Scheer, Rowlett and Associates, agiront à titre de sous-conseillers

Ninepoint a élargi sa gamme de fonds en lançant le Fonds international à petite capitalisation Sprott et le Fonds d'actions canadiennes concentré Sprott. Les deux fonds seront disponibles à l'achat au début du mois de mars.Ninepoint a pris en charge la gestion de portefeuille de l'actif diversifié canadien de Sprott Asset Management LP à la suite d'un rachat de ce secteur par l'équipe de direction de Sprott Inc.Le Fonds international à petite capitalisation Sprott investira dans divers secteurs et groupes industriels à l'échelle mondiale, ce qui limitera les risques liés aux devises et à l'industrie. Global Alpha Capital Management de Montréal, une filiale de Connor, Clark et Lunn Financial Group (CC & L) agira à titre de sous-conseiller.« Ce sera l'un des quelques fonds au Canada qui offrent aux investisseurs une exposition réelle aux actions de sociétés à petite capitalisation hors Amérique du Nord gérées par une équipe qui a fourni un alpha significatif dans la gestion de cette stratégie », explique James Fox, associé directeur de Ninepoint.«Cette stratégie fonctionne depuis une dizaine d'années avec des capitaux institutionnels et s'est bien comportée», ajoute Robert Beauregard, chef des placements de Global Alpha.Avec un portefeuille cible composé de 50 à 70 actions réparties sur un minimum de neuf secteurs et de 18 groupes d'industries, aucune industrie ne représentera plus de 10% du fonds.Le Fonds d'actions canadiennes concentrées Sprott sera quant à lui un portefeuille concentré de sociétés canadiennes choisies et la société torontoise Scheer, Rowlett & Associates, autre filiale de CC & L, agira comme sous-conseiller.Le fonds utilisera un processus d'investissement comprenant des filtres de valeur, des vérifications d'actualisation, des analyses de viabilité des bénéfices et des évaluations de titres afin de constituer un portefeuille concentré. Les positions qui n'atteignent pas un seuil de rendement minimum (par rapport à leur juste valeur) seront exclues du fonds.«Nous sommes ravis de nous associer à Scheer, Rowlett & Associates pour lancer ce nouveau fonds, déclare John Wilson, associé directeur de Ninepoint, dans un communiqué. Ils ont une équipe d'investissement expérimentée et stable avec plus de 20 ans d'expérience en gestion de fonds d'actions canadiennes.»