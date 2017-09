21.09.2017 - 08:51 - Finance et Investissement

Gestion d'actifs CIBC a lancé le Fonds commun de titres de créance de sociétés fermées à long terme CIBC, un produit destiné aux investisseurs institutionnels axé sur les titres privés non notés dans les secteurs des infrastructures et de l'énergie.

Le fonds a été conçu pour les investisseurs à la recherche de flux de trésorerie contractuels qui produit un rendement bonifié.« Les investisseurs institutionnels continuent de chercher des façons d'améliorer leurs portefeuilles de titres à revenu fixe, a indiqué Doug MacDonald, directeur général et chef, Gestion d'actifs institutionnels, chez Gestion d'actifs CIBC. Les placements dans les infrastructures visent à dégager des rendements stables au moyen de flux de trésorerie contractuels tout en réduisant au minimum le risque lié à la gestion et aux opérations. Ces flux de trésorerie peuvent aider les institutions à investir leurs actifs afin qu'ils correspondent mieux à leur passif à long terme. »Gestion d'actifs CIBC applique un processus de recherche sur le crédit solide. En tirant profit des relations à long terme avec des participants du marché des créances privées, les clients de Gestion d'actifs CIBC ont accès à ce marché unique et profitent de placements à revenu fixe avec conditions améliorées ajustées en fonction du risque.« En privilégiant les titres non notés de sociétés privées des secteurs des infrastructures et de l'énergie, nous croyons que notre approche à l'égard des créances privées répond mieux aux besoins des clients institutionnels », a mentionné Doug MacDonald.La Banque CIBC a par ailleurs annoncé l'unification de sa marque à l'échelle mondiale, alors que The PrivateBank and Trust Company, acquise en juin dernier, porte désormais le nom de la Banque CIBC.« La même équipe à laquelle notre clientèle faisait confiance à The PrivateBank bénéficie maintenant de l'appui de l'une des banques les plus solides de l'Amérique du Nord, qui offre depuis 150 ans un service à la clientèle exceptionnel, a déclaré Victor Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. Alors que nous bâtissons notre plateforme nord-américaine, le fait de se réunir sous la marque CIBC indique clairement que nos clients des deux côtés de la frontière ont encore plus d'occasions de bénéficier d'aide afin d'atteindre leurs objectifs financiers. »Les 36 succursales et bureaux de développement des affaires bancaires commerciales de The PrivateBank feront désormais affaire sous le nom de CIBC Bank USA, une filiale en propriété exclusive et indirecte de la Banque CIBC. De plus, The PrivateBank Theatre devient désormais le CIBC Theatre et The PrivateBank Fire Pitch devient le CIBC Fire Pitch.À la suite de l'acquisition de l'ancienne société mère de The PrivateBank, réalisée en juin 2017, la Banque CIBC compte près de 50 bureaux aux États-Unis, répartis dans 18 États. Elle y offre des services bancaires commerciaux, des services financiers aux entreprises, des services de gestion privée de patrimoine ainsi que des services bancaires communautaires. Marchés des capitaux CIBC offre également des produits et services de réseau mondial, des services de banque d'investissement et des capacités de services financiers aux entreprises aux États-Unis.