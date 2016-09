02.09.2016 - 07:57 - Finance et Investissement

Gestion d'actifs CIBC annonce l'ajout de Standard Life Investments à titre de sous-conseiller du Fonds commun de revenu d'actions mondiales Impérial, à compter du 15 septembre 2016 ou vers cette date.

« L'augmentation de la taille du Fonds commun de revenu d'actions mondiales Impérial, largement attribuable aux succès de Services de portefeuille personnalisé CIBC, nous offre l'occasion d'optimiser sa structure globale. Cet ajout devrait avantager nos clients et consolider notre offre de placement », a dit David Scandiffio, président et chef de la direction, Gestion d'actifs CIBC.Standard Life se joint aux sous-conseillers actuels du Fonds commun de revenu d'actions mondiales Impérial, soit KBI Global Investors (anciennement Kleinwort Benson Investors Dublin) et Newton Investment Management Limited (Amérique du Nord). L'ajout de Standard Life permet d'accéder à un style de gestion de placements qui complète ceux des sous-conseillers actuels.La philosophie de placement de Standard Life, qu'elle qualifie de philosophie « axée sur le changement », est fondée sur une analyse des principaux facteurs qui déterminent la valeur de marché d'un placement et sur la détection de facteurs pouvant avoir échappé à l'ensemble du marché. La société vise à tirer parti des anomalies ou des inefficiences entre les analyses consensuelles et non consensuelles des sociétés.