09.12.2016 - 10:28 - Finance et Investissement

La Société de Placements Franklin Templeton déploiera un système de substitutions automatique mensuel à compter du 12 décembre, dans le but de permettre aux investisseurs d'avoir plus facilement accès à la tarification préférentielle de ses programmes de frais simplifiés.

Lancé en octobre 2016, lede Franklin Templeton présente plusieurs caractéristiques pour les conseillers et les épargnants, y compris un placement minimal moins élevé pour certaines séries, un soutien étendu à la conformité des courtiers, des conventions simplifiées de dénomination des séries et une harmonisation de la tarification des catégories d'actif. Il permet également de facilement regrouper des actifs familiaux en dehors du ménage grâce au regroupement de comptes, ce qui permet aux clients d'accéder plus rapidement à la tarification préférentielle des comptes à honoraires ou à commission.Le programme de frais simplifiés reconnaît et récompense les montants de placement plus élevés en mettant en place des frais fixes concurrentiels à partir de 100 000 $ pour les comptes à honoraires et à partir de 200 000 $ pour les comptes à commission, sans montant minimal pour les comptes gérés. Pour les comptes à commission, d'autres réductions de frais sont offertes à 2,5 millions de dollars (M$), puis à 5 M$. Dans le cas des comptes à honoraires, les clients dont le solde atteint au moins 100 000 $ passeront automatiquement à la série frais simplifiés correspondante, le cas échéant. En ce qui concerne les comptes à commission, les conseillers seront informés chaque mois des clients dont le solde atteint au moins 200 000 $, ce qui leur permettra de faire passer le client à une série dont les frais sont moins élevés, selon le cas.« Grâce au programme de frais simplifiés, nos clients obtiennent déjà une valeur exceptionnelle en échange des frais liés à leurs placements, et nous pouvons maintenant veiller à ce qu'ils obtiennent la tarification préférentielle automatiquement pour leurs comptes à honoraires », affirme Duane Green, directeur général pour le Canada de la Société de Placements Franklin Templeton.À la fin décembre, les conseillers recevront leur avis mensuel qui indiquera lesquels de leurs clients avec un compte à commission sont admissibles aux séries à tarification préférentielle, et quels clients avec un compte à honoraires ont automatiquement été transférés à une série à tarification préférentielle.Franklin Templeton annonce aussi la réduction des frais de gestion du Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotentiel et du Portefeuille de catégorie de société de croissance équilibrée Franklin Quotentiel. Les frais de gestion pour les séries O, OT, PF et PFT seront réduits de 0,05 % pour les clients avec un actif d'au moins 200 000 $. Pour les séries O et OT, la réduction sera rétroactive au 3 octobre 2016. Pour les séries PF et PFT, elle est entrée en vigueur le 6 décembre 2016.Les portefeuilles Franklin Quotentiel constituent une solution de placement complète, avec six portefeuilles multiactifs et un style de gestion de type institutionnel proposant une diversification par catégorie d'actif, par style de placement et par région, avec peu de dédoublements de titres. Les portefeuilles Franklin Quotentiel, qui gèrent un actif de plus de 8,5 G$, comptent sur une équipe de placement mondiale qui utilise une approche disciplinée pour la gestion d'actifs multiples, en cherchant à réduire les risques tout en maximisant le rendement des portefeuilles des investisseurs.