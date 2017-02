13.02.2017 - 10:08 - Finance et Investissement

Les propriétaires d'entreprise choisissent généralement d'investir leurs fonds excédentaires dans un compte de placement détenu par leur société. Pour certains, il serait toutefois plus avantageux de les retirer pour les investir dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REER).

Un propriétaire d'entreprise qui investit ses bénéfices et souhaite reporter ses impôts fait face à deux choix. Il peut laisser les fonds excédentaires dans sa société à des fins de placement, ou les retirer et les investir dans un REER individuel. Or, compte tenu des divers changements apportés ces dernières années à l'imposition des sociétés et de leurs actionnaires, l'investissement dans des REER pourrait s'avérer le meilleur choix à long terme pour certains propriétaires, indique un rapport du Groupe des stratégies de Gestion des avoirs CIBC.S'appuyant sur divers scénarios, l'étude démontre que les propriétaires d'entreprise et les membres en exercice de la plupart des professions (droit, médecine, génie, architecture, comptabilité) qui se sont constitués en société auraient avantage à se verser un salaire et à investir dans un REER au lieu de laisser leurs fonds excédentaires dans la société à des fins de placement.« Si vous voulez tirer le meilleur parti possible de vos placements à long terme et que votre portefeuille actuel rapporte à la fois des intérêts, des dividendes déterminés et des gains en capital, vous devriez probablement penser à vous verser un salaire suffisant à partir des fonds de votre société, afin de maximiser vos cotisations à un REER plutôt que de laisser ces fonds à la société pour qu'elle les investisse », estime Jamie Golombek, directeur gestionnaire, Planification fiscale et successorale, Groupe des stratégies de Gestion des avoirs CIBC.Les gains en capital reportés en totalité constituent cependant l'exception à cette règle empirique, indique l'étude. Dans ce cas précis, les placements d'entreprise sont toujours plus rentables que le REER. Toutefois, il est peu probable qu'un grand nombre d'investisseurs choisissent de reporter 100 % de leurs gains en capital sur une longue période.La grande majorité (87 %) des propriétaires d'entreprise du Canada conservent les bénéfices excédentaires dans leur société, indique un sondage de la Banque CIBC. Près de 40 % d'entre eux ont l'intention de réinvestir (39 %) ces fonds dans l'entreprise pour les activités courantes, tandis que le tiers (33 %) entendent les retirer pour un usage personnel ou familial. Les propriétaires sont aussi plus enclins à investir dans un compte de placement de société (27 %) que dans un compte d'épargne libre d'impôt (CELI) (24 %) ou un REER (21 %).