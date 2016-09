07.09.2016 - 10:18 - Finance et Investissement

Fonds Dynamique lance quatre nouvelles solutions gérées par ses équipes responsables des actions productives de revenu et de titres à revenu fixe.

Il s'agit des Fonds de rendement stratégique mondial Dynamique, Fonds de rendement stratégique américain Dynamique, Fonds d'actions mondiales productives de revenu Dynamique et Fonds d'actions américaines productives de revenu Dynamique. Ces fonds visent à offrir aux investisseurs un choix accru tant en termes de régions que d'occasions grâce à de plus vastes horizons de placement.« Les faibles taux d'intérêt ont incité de nombreux investisseurs à se tourner vers d'autres segments des marchés financiers pour obtenir des rendements plus attrayants. Or, en dénichant des placements de qualité dans divers marchés de la planète au moyen de leur approche active, rigoureuse et souple, ces nouveaux fonds aident les investisseurs à combler leurs besoins de revenus », a déclaré Jordy Chilcott, président et chef de la direction de Fonds Dynamique.Eric Benner et Oscar Belaiche sont responsables du volet boursier du Fonds de rendement stratégique mondial Dynamique, tandis que Christine Horoyski et Domenic Bellissimo s'occupent de la composante à revenu fixe. Eric Benner et Oscar Belaiche assurent aussi conjointement la gestion du Fonds d'actions mondiales productives de revenu Dynamique.En ce qui a trait au Fonds de rendement stratégique américain Dynamique, la gestion est assurée par Tom Dicker, Oscar Belaiche, Christine Horoyski et Domenic Bellissimo. Dans le cas du Fonds d'actions américaines productives de revenu Dynamique, c'est Tom Dicker, Steven Hall et Oscar Belaiche qui en assurent la gestion.