27.09.2017 - 09:38 - Finance et Investissement

Fonds Dynamique et Gestion d'actifs BlackRock Canada ont lancé mercredi trois nouveaux fonds négociés en Bourse (FNB) gérés activement.

Ces nouveaux FNB investissent respectivement dans les titres à revenu fixe selon une approche tactique, dans les sociétés américaines moyennes et dans les services financiers mondiaux et sont inscrits à la cote de la Bourse de Toronto (TSX).Le FNB actif tactique d'obligations Dynamique iShares vise à produire un revenu en intérêts et à faire fructifier le capital à long terme. Géré par Christine Horoyski, il investit surtout dans des titres à revenu fixe nord-américains et permet de participer à une stratégie active.Le FNB actif de sociétés américaines moyennes Dynamique iShares vise à générer une croissance du capital à long terme. Géré activement par Tom Dicker et Steven Hall, il comporte essentiellement des actions d'entreprises américaines de taille moyenne.Finalement, le FNB actif de services financiers mondiaux Dynamique iShares vise à dégager une croissance du capital à long terme. Sous la gouverne de Yassen Dimitrov, il mise principalement sur des actions de sociétés issues des services financiers ou de la technologie financière qui se situent partout sur la planète, mais surtout aux États-Unis, et permet de participer à une stratégie active.En outre, les frais de gestion annuels liés aux FNB actifs Dynamique iShares ont aussi été réduits à compter du 27 septembre 2017.Les frais de gestion annuels du FNB actif de dividendes mondiaux Dynamique iShares passent ainsi de 0,85 5 à 0,75 %, ceux du FNB actif de dividendes américains Dynamique iShares passent de 0,80 % à 0,75 %, et ceux du FNB actif d'obligations croisées Dynamique iShares passent de 0,58 % à 0,50 %.