18.11.2016 - 14:38 - Finance et Investissement

Fonds Dynamique et Gestion d'actifs BlackRock Canada ont établi un partenariat visant à offrir une gamme de fonds négociés en Bourse (FNB) gérés activement aux investisseurs canadiens.

Le partenariat entre Fonds Dynamique et Gestion d'actifs BlackRock Canada pour le lancement d'une gamme de FNB gérés activement a le « potentiel d'un faible risque à rendement élevé pour la gestion d'actifs de Scotia », estime James Gauthier, directeur de la recherche sur les fonds d'investissement pour Gestion de patrimoine Scotia.Pour appuyer ses propos, James Gauthier souligne que iShares domine le marché mondial des FNB avec des actifs de 1,2 trillion de dollars US, dont 50 G$ au Canada. « Un partenariat avec iShares peut donner à Dynamique un avantage du point de vue de la reconnaissance de la marque », fait valoir James Gauthier.Le lancement de ces FNB est prévu pour le premier trimestre de 2017.« Grâce à ces FNB, les conseillers et les investisseurs auront facilement accès à la gestion active. Un nombre grandissant d'entre eux veulent tirer profit de ce style de placement, mais au sein d'un FNB, structure convenant davantage à leurs besoins, a déclaré Jordy Chilcott, président et chef de la direction de Fonds Dynamique. En collaborant avec BlackRock Canada, nous serons en mesure de proposer une approche unique sur le marché des FNB, où, à notre avis, les solutions de placement actives gagnent du terrain. »Ce partenariat permettra d'offrir aux investisseurs Canadiens le meilleur de deux mondes, « soit la démarche active de Fonds Dynamique jumelée aux qualités et à la valeur de iShares, qui domine le marché mondial des FNB depuis 20 ans », a pour sa part affirmé Warren Collier, chef de iShares à BlackRock Canada.