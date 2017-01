25.01.2017 - 09:43 - Finance et Investissement

Fonds Dynamique et Gestion d'actifs BlackRock Canada lancent aujourd'hui leur gamme de cinq fonds négociés en Bourse (FNB) gérés activement.

Le FNB actif d'actions privilégiées Dynamique iShares (DXP) vise à dégager des revenus de dividendes tout en préservant le capital au moyen de placements surtout composés d'actions privilégiées émises par des sociétés canadiennes. Il est géré par Marc-André Gaudreau et son équipe responsable des obligations de sociétés.Le FNB actif d'obligations croisées Dynamique iShares (DXO) vise à produire des revenus en intérêts et un potentiel de plus-value du capital à long terme. Géré par Marc-André Gaudreau et son équipe responsable des obligations de sociétés, il investit généralement dans des titres à revenu fixe nord-américains se situant près de la limite entre ceux de premier ordre et ceux à haut rendement. Il permet de participer à une stratégie active.Le FNB actif de dividendes mondiaux Dynamique iShares (DXG) vise à générer une croissance du capital à long terme. Il comprend généralement un portefeuille bien diversifié de titres de capitaux propres émis par des entreprises situées partout dans le monde qui versent des dividendes ou des distributions, ou qui devraient commencer à le faire. Ses gestionnaires sont David Fingold et Peter Rozenberg.Le FNB actif de dividendes américains Dynamique iShares (DXU) vise à générer une croissance du capital à long terme. Géré par David Fingold et Peter Rozenberg, il comprend généralement un portefeuille bien diversifié de titres de capitaux propres émis par des entreprises américaines qui versent des dividendes ou des distributions, ou qui devraient commencer à le faire.Le FNB actif de dividendes canadiens Dynamique iShares (DXC) vise à générer une croissance du capital à long terme. Il comprend lui aussi généralement un portefeuille bien diversifié de titres de capitaux propres émis par des entreprises canadiennes qui versent des dividendes ou des distributions, ou qui devraient commencer à le faire. Il est géré par Don Simpson et Eric Mencke.« Les FNB actifs Dynamique iShares constituent des solutions de placement actives qui permettent aux portefeuilles des investisseurs de se distinguer en dénichant des occasions au-delà des indices de référence. Chaque produit s'appuie sur la philosophie de nos portefeuillistes et l'adapte à la structure des FNB, a déclaré Jordy Chilcott, président et chef de la direction, Fonds Dynamique. Notre gamme de FNB comporte des frais concurrentiels et convient bien aux investisseurs qui versent des honoraires. »Les cinq FNB actifs Dynamique iShares commenceront sont négociés à la Bourse de Toronto.