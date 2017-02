FNB : Franklin Templeton fait le saut

14.02.2017 - 14:05 - Finance et Investissement

Début d’année fort chargé dans le secteur des fonds négociés en Bourse (FNB). En plus de Desjardins, Franklin Templeton, Manuvie et Redwood ont fait le saut depuis janvier 2017 en lançant au total 26 produits.

Placements Franklin Templeton lance ses quatre premiers FNB au Canada, cependant, la firme n'en est pas à ses premiers pas dans l'univers du produit.



En effet, Franklin Templeton offre déjà huit produits aux États-Unis sous sa marque Liberty.



Elle offre aux conseillers et investisseurs un produit de revenu fixe et trois d'actions. Le produit de revenu fixe investira dans des titres de société de grande qualité émis par des sociétés canadiennes et sera géré par les gestionnaires Darcy Briggs et Adrienne Young.



Deux des FNB d'actions suivront des indices, respectivement le LibertyQ International et le LibertyQ U.S. Large Cap.



Le dernier fonds d'actions investira principalement dans des titres de l'indice composé S&P/TSX soumis à un examen de croissance, de volatilité et de momentum. Les gestionnaires de portefeuille de ce FNB sont Tim Caufield et Jason Hornett.