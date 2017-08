FNB cotés aux États-Unis : Banque Nationale Courtage direct élimine les frais de transaction

31.08.2017 - 10:25 - Finance et Investissement

Partager cet article

Banque Nationale Courtage direct (BNCD) vient d'abolir les frais de transaction pour ses clients qui pourront ainsi acheter et vendre en ligne tous les fonds négociés en bourse (FNB) négociés sur les bourses américaines.



L'année dernière, BNCD a introduit les FNB cotés au Canada sans commission. BNCD est le seul courtier en ligne canadien à offrir des transactions sans commission sur tous les FNB négociés sur les bourses canadiennes et américaines.



« Avec ce positionnement tarifaire unique, BNCD apporte un autre changement majeur à l'univers du courtage en ligne et continue de rendre l'investissement autonome encore plus accessible », a déclaré Laurent Blanchard, président de Banque Nationale Courtage direct.



Bien qu'aucune aucune restriction liée à la taille du compte et au nombre de transactions ne s'applique, le client, pour bénéficier de la gratuité, doit échanger un minimum de 100 parts de FNB par transaction, effectuer l'achat par l'entremise des solutions électroniques, et avoir adhérer au service de documents électroniques pour l'ensemble de ses documents.