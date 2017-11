Fiera Capital lance un nouveau fonds hypothécaire

24.11.2017 - 14:48 - Finance et Investissement

Fiera Capital a lancé le Fonds Fiera Immobilier d'hypothèques « Core » qui vise à constituer un portefeuille diversifié de placements dans des titres de créances hypothécaires commerciales canadiennes.



« Les prêts hypothécaires commerciaux sont de plus en plus recherchés au Canada dans le cadre d'une stratégie de diversification des placements à revenu fixe. Or, le Fonds permet aux investisseurs d'accéder à ces placements habituellement négociés par des sociétés d'investissement privées », a déclaré Peter Cuthbert, président de Fiera Immobilier.



Le nouveau Fonds, ouvert aux particuliers comme aux investisseurs institutionnels accrédités, sera accessible dès décembre. Le vice-président directeur et co-chef, Stratégies de dette, Scott Rowland sera responsable de piloter la stratégie de placement et la stratégie décisionnelle du Fonds. La recherche des titres sera confiée à Geoff McTait, vice-président directeur et co-chef, Stratégies de dette.