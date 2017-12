01.12.2017 - 10:27 - Finance et Investissement

Corporation Fiera Capital, par l'entremise de sa division américaine, a conclu une entente afin d'acquérir l'équipe de gestion du Fonds commun Marchés Émergents de City National Rochdale.

Ce fonds commun de placement investit présentement surtout dans les marchés émergents asiatiques. Son actif sous gestion se chiffre à environ 1,7 milliard de dollars américains. L'approche opportuniste du Fonds vise à tirer parti des tendances macroéconomiques régionales et de la dynamique macroéconomique mondiale sous-jacentes qui, combinées à une sélection de titres axée sur une analyse fondamentale ascendante, pourraient se traduire par une plus forte concentration de placements régionaux.« Nous sommes heureux d'ajouter une nouvelle équipe et une stratégie complémentaire visant les marchés émergents à notre offre pour le marché américain. Nous croyons que les paramètres fondamentaux des marchés émergents continueront d'être favorables en raison de facteurs macroéconomiques, comme la faiblesse persistante des taux d'intérêt et la faiblesse du dollar américain », a affirmé Jean-Guy Desjardins, président du conseil d'administration, président et chef de la direction de Corporation Fiera Capital.Dans le cadre de l'entente, Fiera Capital agira à titre de sous-conseiller pour le Fonds, et l'équipe de placement du Fonds commun Marchés Émergents de City National Rochdale, dirigée par Anindya Chatterjee, directeur général et gestionnaire de portefeuille principal, effectuera la transition vers la société et continuera à offrir des services de gestion de portefeuille. En deuxième lieu, le Fonds et ses titres seront transférés à un nouveau fonds portant la marque Fiera Capital, ce qui est prévu pour le début de 2018.La contrepartie totale versée à la clôture de la transaction était d'environ 12 M$ US payables en espèces, sous réserve de divers rajustements postérieurs à la clôture. Une autre contrepartie sous la forme d'une clause d'indexation sur les bénéfices futurs allant jusqu'à 12 M$ US est payable sur 5 ans après la période de fermeture, ainsi que des paiements supplémentaires sous forme de partage des revenus liés aux revenus réalisés sont payables sur 10 ans après la période de fermeture.