Fidelity : un nouveau fonds qui cible les sociétés américaines

27.01.2017 - 08:00 - Finance et Investissement

Fidelity Investments lance la Catégorie Fidelity Vision stratégique, un fonds qui investira dans des titres de capitaux propres de sociétés internationales tout en mettant l'accent sur les actions américaines.



Will Danoff en assurera la gestion. Actuellement, il s'occupe de plusieurs mandats pour les investisseurs américains, dont le Fidelity Contrafund, soit le plus grands fonds d'actions géré activement par une seule personne aux Etats-Unis avec ces 73 milliards de dollars américains en actif net, selon ce qu'avance la société.



Dans la gestion du fonds, Will Danoff sera à la recherche d'entreprise qui, selon lui, sont en mesure d'offrir une croissance des bénéfices durable et supérieure à la moyenne, en s'appuyant sur une analyse fondamentale ascendante.



Le fonds existe également en devise neutre.