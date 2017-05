12.05.2017 - 07:12 - Finance et Investissement

Fidelity Investments Canada lance une stratégie à revenu fixe gérée par les gestionnaires de portefeuille Jeff Moore et Michael Plage.

« Comme nous le constatons chaque jour, les marchés des titres à revenu fixe d'aujourd'hui sont tout sauf fixes. Les investisseurs canadiens sont à la recherche de solutions de placement assorties d'un potentiel de production de rendement et de revenu attrayants », a affirmé Rob Strickland, président de Fidelity Investments Canada.Le Fonds Fidelity Obligations multisectorielles tire parti de l'expérience de gestionnaires de portefeuille et de plus de 800 spécialistes en recherche sur les placements à l'échelle mondiale, selon Rob Strickland. Il cible de multiples sources de rendement tout en cherchant à atténuer le risque de perte en cas de repli, en investissant dans différents secteurs à revenu fixe, notamment les obligations d'État, les obligations de sociétés, les obligations à rendement élevé et les titres de créance à taux variable.Ainsi, les gestionnaires de portefeuille ont recours à une sélection ascendante des titres ainsi qu'aux compétences de Fidelity en matière de répartition de l'actif selon une approche descendante. Ils peuvent employer une multitude d'outils tactiques pour dégager des rendements, y compris la répartition de l'actif, la rotation des secteurs, la sélection des titres, le positionnement sur la courbe de rendement et l'exposition aux devises.