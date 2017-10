17.10.2017 - 09:50 - Rudy Luukko, Morningstar Canada

Le FNB Actif actions américaines et approche fondamentale Evolve, l'un des trois fonds négociés en bourse lancés aujourd'hui par Evolve Funds Group, sera géré par l'équipe de Nuveen Asset Management dirigée par Bob Doll, le directeur de la stratégie boursière de la firme américaine.

Le FNB investira principalement dans les actions qui appartiennent à l'indice de grandes capitalisations américaines Russell 1000. La sélection des titres reposera sur le classement des titres issu de modèles quantitatifs multifactoriels et de l'analyse fondamentale des titres. En outre, M. Doll et son équipe emploieront des techniques de gestion du risque qui dicteront les montants à investir dans chaque titre et chaque secteur.Le processus de placement du FNB est similaire à celui du fonds Nuveen Large-Cap Value (409 millions de dollars américains) géré par M. Doll depuis qu'il s'est joint à Nuveen en juin 2013. Dans le rapport d'analyste Morningstar actuel du fonds américain, l'analyste Linda Abu Mushrefova mentionne que M. Doll avait employé la même approche auprès de son précédent employeur, BlackRock, où il avait obtenu des rendements supérieurs à la moyenne dans la catégorie Actions de valeur américaine à grande capitalisation. « Quelques aspects inquiétants, comme l'incapacité de se tourner vers les liquidités et la rigidité de sa discipline de vente, justifient une cote Neutre au chapitre du processus », a écrit l'analyste dans son rapport du 5 mai.Evolve a également retenu Nuveen pour gérer le FNB Actif obligations à duration courte Evolve, qui investira principalement dans des obligations dont la cote de crédit est de qualité inférieure, autrement dit les obligations à rendement élevé. Ce FNB pourra également détenir d'autres types de titres de créance de sociétés, comme des prêts de premier rang, des titres convertibles et des actions privilégiées. Nuveen emploiera une stratégie à courte durée qui atténuera la sensibilité du portefeuille aux fluctuations des taux d'intérêt. Evolve signale que le portefeuille affichera généralement une durée moyenne de moins de trois ans. Il effectuera des distributions de revenu mensuelles.Le troisième nouveau FNB Evolve lancé aujourd'hui est le FNB Rendement amélioré de banques américaines Evolve, qui investit principalement dans les actions des plus grandes banques américaines et a recours à une stratégie d'indexation équipondérée et d'options d'achat couvertes. Son point de repère est l'indice Solactive Equal Weight US Bank Index Canadian Dollar Hedged.Toutefois, ce FNB est géré activement, puisque Evolve est en mesure de vendre des options d'achat portant sur un maximum de 33 % du portefeuille pour générer un revenu à partir des primes. Kirk Cooper, le directeur des investissements chez Evolve Funds, a déclaré dans un communiqué que la gestion active des options couvertes « permet de parvenir à un équilibre entre la production d'un rendement et la participation à tout potentiel de hausse de ce segment. »Inscrits à la bourse de Toronto, ces trois nouveaux FNB sont vendus en parts couvertes et en parts non couvertes, ces dernières étant suivies d'un symbole boursier assorti d'un « .B ». Les frais de gestion sont de 0,70 % pour les deux stratégies boursières et de 0,45 % pour la stratégie à revenu fixe. Chaque FNB exige des frais d'administration de 0,15 % qui couvrent la plupart des dépenses.